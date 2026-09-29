Kinh tế tư nhân: Tăng tốc cùng khoa học công nghệ

Ứng dụng khoahọc công nghệvào sản xuấtgóp phần nângcao năng suất, chất lượng vàsức cạnh tranhcủa doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lâu năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan luôn xác định công nghệ là yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp tạo đột phá, hướng đến thành công. Trên tinh thần đó, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ vào điều hành.

Đến nay, gần 300 phương tiện vận tải của doanh nghiệp đã được quản lý, điều hành điện tử. Hệ thống đặt vé trực tuyến, quản lý hợp đồng điện tử, GPS theo dõi xe và tích hợp dữ liệu khách hàng được doanh nghiệp triển khai trong những năm gần đây.

Giải pháp này đã từng bước mang đến sự minh bạch cho doanh nghiệp trong điều hành, đồng thời cung cấp thông tin chính xác cho cơ quan quản lý nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Giám đốc Tài chính Công ty CP Thương mại và du lịch Hà Lan, cho rằng: Việc tích hợp sử dụng các ứng dụng công nghệ số vào điều hành quản lý các phương tiện vận tải của doanh nghiệp thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp doanh nghiệp minh bạch trong quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán cũng đã được thực hiện, từ đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý số liệu tài chính, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động đòi hỏi các doanh nghiệp tư nhân phải tìm hướng đi phù hợp để vươn lên trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Đặc biệt, khi KHCN ngày càng phát triển, doanh nghiệp tư nhân muốn phát triển phải gắn chặt với KHCN và chuyển đổi số, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập.

Tại Công ty CP Cột thép Mạ kẽm Thái Nguyên, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh được chú trọng. Với đặc thù ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng, đặc biệt ứng dụng trong các dự án truyền tải điện, giao thông, viễn thông, doanh nghiệp đã chủ động, đưa công nghệ mới vào sản xuất để đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng.

Khoa học, công nghệ - đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển (ảnh minh họa).

Ông Lê Viết Cường, Giám đốc Công ty CP Cột thép Mạ kẽm Thái Nguyên, thông tin thêm: Doanh nghiệp xác định KHCN và chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu quản trị cho hiện tại và tương lai. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đưa công nghệ vào sản xuất sản phẩm cột thép, đồng thời ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động của văn phòng theo hướng văn phòng số, kinh tế số phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ số hiện nay.

Nghị quyết số 68/NQ-TW (Nghị quyết 68) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng đối với khu vực kinh tế tư nhân. Đến nay kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng 39 - 40% GDP, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế...

Trên đà tăng trưởng đó, các doanh nghiệp tư nhân của tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới trong quản trị, điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua ứng dụng KHCN, chuyển đổi số vào sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Công ty CP Hunonic Việt Nam, ở phường Gia Sàng, cho biết: Chúng tôi là doanh nghiệp KHCN nên chúng tôi hiểu rõ công nghệ có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi phải luôn tìm tòi, nghiên cứu đưa ra những giải pháp công nghệ tốt nhất cho khách hàng và cho chính doanh nghiệp mình, bởi đó là thước đo để chúng tôi đi đến thành công trong thời gian tới.

Nhìn vào hoạt động của khối kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, hiện nay các doanh nghiệp đã và đang vận dụng hiệu quả tiến bộ của KHCN vào sản xuất.

Từ hệ thống chuyền treo tự động tại các doanh nghiệp dệt may, đến hệ thống sản xuất với công nghệ hiện đại của doanh nghiệp KHCN, hay như ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp dịch vụ, du lịch… tất cả đã và đang góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh có khoảng 21.600 doanh nghiệp đang hoạt động. Mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được khi các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục chủ động, tiên phong và biết nắm bắt cơ hội do KHCN, chuyển đổi số mang đến. Nhưng trên hết, thành quả đạt được từ KHCN sẽ giúp doanh nghiệp tăng tốc, bứt phá trong kỷ nguyên đổi mới, hội nhập toàn cầu.