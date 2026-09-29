Gần 800 đại biểu tham dự tập huấn lĩnh vực văn hóa, gia đình năm 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Vũ Thanh Ngữ phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: My Ny

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Vũ Thanh Ngữ cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc và yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình tại cấp xã ngày càng cụ thể, sát với đời sống người dân. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng và thống nhất cách thức triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ làm công tác văn hóa, gia đình ở cơ sở là yêu cầu cần thiết.

Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và những người trực tiếp phụ trách lĩnh vực văn hóa, gia đình trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc và tổ chức thực hiện hiệu quả tại địa phương.

Tiến sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật - Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn chuyên đề gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ văn hóa cơ sở. Ảnh: My Ny

Trong chương trình, các đại biểu được tập huấn 6 chuyên đề, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác văn hóa, gia đình tại cơ sở. Tiến sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiều nội dung mới về gia đình và công tác gia đình, định hướng công tác gia đình trong thời gian tới; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở; thiết chế văn hóa cơ sở trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính; quy trình, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đề nghị xét tặng các danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa; xã, phường tiêu biểu…

Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong 2 ngày 29 và 30-9. Điểm cầu trực tiếp đặt tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phường Trấn Biên; các điểm cầu trực tuyến được kết nối tại UBND 95 xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai.