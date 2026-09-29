Cựu điều dưỡng nhận tiền giúp bị cáo trốn viện tâm thần

MỸ - Một chiếc Mazda CX-5 bất ngờ được phát hiện đang trôi dạt gần bờ biển vào sáng sớm. Trong xe, không có người. Sau khi trục vớt chiếc SUV và lần theo những dấu vết tại hiện trường, cảnh sát dần phát hiện ra các tình tiết bất thường.