Xử phạt vi phạm hành chính: Rõ căn cứ, bảo đảm quyền của người dân

Sáng 29/9, UBND phường Đống Đa đã tổ chức buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà ở nhiều căn hộ với 9 tầng nổi, 1 tầng hầm. Tình huống giả định đặt ra nguy cơ đặc biệt đáng lưu ý: Đám cháy xuất phát từ khu vực để xe tầng 1, khói và khí độc nhanh chóng theo cầu thang bộ lan lên các tầng trên, khiến người dân có nguy cơ bị mắc kẹt.