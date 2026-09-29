Xử phạt vi phạm hành chính: Rõ căn cứ, bảo đảm quyền của người dân
Thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách sáng 29/9, các đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ việc nâng mức phạt tiền tối đa và bổ sung các biện pháp cưỡng chế. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời hạn chế tác động đến đời sống, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ro-can-cu-bao-dam-quyen-cua-nguoi-dan-420013.htm