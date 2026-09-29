Vợ chồng bác sỹ Chiêm Quốc Thái tranh chấp khối tài sản nghìn tỷ

Sau 3 tuần tạm dừng, chiều 29/9, TAND khu vực 2 - TPHCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp tài sản chung” giữa nguyên đơn là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi, ngụ phường Tân Định, TPHCM) và bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, ngụ phường Cát Lái, TPHCM).

Theo đơn khởi kiện, ngày 1/9/2011, bà Ngọc và ông Thái đăng ký kết hôn tại Hoa Kỳ. Ngày 22/12/2015, bà Ngọc khởi kiện, yêu cầu ly hôn ông Thái và chia tài sản chung của vợ chồng.

Bà Ngọc cho biết, trong quá trình giải quyết vụ án tại TAND quận 1 (cũ), ông Thái cho rằng hai người có tài sản ở nước ngoài. Vì vậy, vụ án được chuyển đến TPHCM giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 1/7/2016, ông Thái gửi đơn đến Tòa Thượng thẩm bang California, quận Cam (Hoa Kỳ), yêu cầu tuyên bố hôn nhân giữa ông và bà Ngọc vô hiệu.

Bác sỹ Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc. Ảnh: VNN

Tuy nhiên, đến ngày 26/5/2018, bà Ngọc bị bắt và tạm giam nên không thể có mặt tham gia quá trình giải quyết yêu cầu của ông Thái tại Tòa Thượng thẩm bang California.

Ngày 6/7/2018, Tòa Thượng thẩm bang California ban hành án lệnh, tuyên bố vô hiệu hôn nhân giữa bà và ông Thái. Đối với phần tài sản, ông Thái khai thêm phần tài sản ở Việt Nam và được Tòa án Hoa Kỳ xác nhận là tài sản riêng của ông Thái.

Sau đó, luật sư của bà Ngọc tại Mỹ đã kháng cáo. Ngày 2/11/2018, Tòa Thượng thẩm bang California tuyên hủy án lệnh ngày 6/7/2018 để chờ bà Ngọc trả lời. Tuy nhiên, do đang bị tạm giam, bà Ngọc không thể thực hiện yêu cầu của tòa.

Ngày 27/12/2018, Tòa Thượng thẩm bang California ban hành án lệnh khôi phục án lệnh ngày 6/7/2018. Đến ngày 6/3/2020, tòa án tiếp tục có văn bản cho thi hành án lệnh cũ.

Sau đó, bà Ngọc yêu cầu TAND TPHCM không công nhận tại Việt Nam các án lệnh của tòa án Hoa Kỳ. Ngày 30/6/2022, TAND TPHCM chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Ngọc.

Sau đó, ông Thái kháng cáo và TAND cấp cao tại TPHCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của ông Thái.

Tranh chấp khối tài sản nghìn tỷ

Cho rằng quan hệ hôn nhân đã chấm dứt nhưng hai bên không thỏa thuận được việc phân chia tài sản, bà Ngọc yêu cầu tòa giải quyết khối tài sản tranh chấp trị giá tạm tính 1.264 tỷ đồng.

Trong đó, bất động sản tại TPHCM gồm nhiều căn hộ cao cấp, biệt thự, nhà đất trị giá hơn 803 tỷ đồng; 3 ô tô hạng sang trị giá 18,7 tỷ đồng; tiền gửi tại các ngân hàng khoảng 62,3 tỷ đồng và tài sản của Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ được tạm tính 380 tỷ đồng.

Năm 2025, ông Thái có yêu cầu phản tố, đề nghị bà Ngọc trả 16,3 tỷ đồng đã rút từ các tài khoản cá nhân của ông và bồi thường 8 tỷ đồng do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà ông cho là không đúng. Tổng số tiền yêu cầu là 24,3 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, ông Thái tiếp tục yêu cầu bà Ngọc bồi thường khoản lãi phát sinh từ 16,3 tỷ đồng, tính từ ngày 14/6/2014 đến 5/1/2026, cùng 8 tỷ đồng ông đã trả cho ông Bùi Hữu Phong liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Tại tòa, ông Thái cho rằng giữa hai người không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp nên không có tài sản chung vợ chồng. Ông xác định đây là tranh chấp dân sự, đồng thời khẳng định phần lớn hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận nhà đất đều đứng tên mình. Việc bà Ngọc hoặc người khác nộp tiền thay, trả nợ hay chuyển tiền không đồng nghĩa với quyền đồng sở hữu tài sản.

Từ đó, ông Thái đề nghị tòa bác yêu cầu xác định tài sản chung và chia tài sản của bà Ngọc.

Bà Ngọc vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa. Phía bà Ngọc cho biết hai người bắt đầu làm ăn chung từ năm 2007, khi ông Thái ủy quyền cho bà thực hiện các giao dịch tài chính. Bà cũng hai lần góp tiền mua bán cổ phiếu cùng ông Thái.

Theo đại diện bà Ngọc, trong thời gian chung sống, hai người cùng tạo lập khối tài sản đang tranh chấp. Bà còn tham gia hoạt động của Công ty Việt Mỹ, được ông Thái ủy quyền điều hành từ năm 2007 đến 2014 và sử dụng tài khoản cá nhân của ông để giao dịch.

Từ đó, bà Ngọc cho rằng tài sản hình thành trong thời gian chung sống là tài sản chung và đề nghị chia đôi nếu không xác định được tỷ lệ đóng góp.

Tại phiên tòa, phía bà Ngọc cung cấp thêm mã số giao dịch chứng khoán được cho là thể hiện việc bà chuyển tiền về Việt Nam. Tuy nhiên, HĐXX cho biết tài liệu này chỉ có giá trị tham khảo.