Khảo sát cung đường du lịch trải nghiệm Sa Pa - Bản Liền

Thung lũng Mường Hoa với những thửa ruộng bậc thang tạo nên không gian cảnh quan đặc trưng của Sa Pa.

Tại Sa Pa, đoàn khảo sát thực tế dải di sản ruộng bậc thang dọc thung lũng Mường Hoa; nghiên cứu, đánh giá một số điểm check-in và cơ sở dịch vụ cà phê ngắm cảnh tiêu biểu như Lá Dao, Lúa Cà phê, Sailing.

Đây là những điểm có khả năng bổ trợ các sản phẩm trải nghiệm, nghỉ dưỡng và ngắm cảnh của du khách trên hành trình.

Một quán cà phê ngắm cảnh giữa không gian ruộng bậc thang Tả Van, thu hút đông đảo du khách trải nghiệm.

Tiếp đó, đoàn di chuyển qua xã Bản Hồ, theo Tỉnh lộ 152 đến xã Bản Liền. Tại đây, các đại biểu và doanh nghiệp lữ hành khảo sát mô hình du lịch nông nghiệp gắn với bản sắc văn hóa địa phương; trải nghiệm hái chè, làm chè thủ công; khám phá không gian nhà sàn mái cọ của đồng bào dân tộc Tày nằm giữa những đồi chè hữu cơ và ruộng bậc thang.

Qua khảo sát thực tế, việc kết nối các điểm đến từ Sa Pa sang Bản Liền được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, đây cũng là hướng phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bảo tồn cảnh quan, văn hóa truyền thống, qua đó tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân vùng cao.