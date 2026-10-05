Rome được vinh danh là thành phố tốt nhất thế giới dành cho người yêu sách

Một nghiên cứu mới của Holafly, công ty cung cấp dịch vụ internet di động cho du khách, đã xếp hạng 50 thành phố trên thế giới dựa trên 5 nhóm sở thích gồm ẩm thực, âm nhạc, thể thao và văn học.

Trong hạng mục văn học, các thành phố được chấm điểm trên thang 100 dựa vào số lượng hiệu sách, thư viện và tour du lịch văn học, với dữ liệu được tổng hợp từ Tripadvisor và OpenStreetMap.

Rome dẫn đầu bảng xếp hạng

Rome đứng đầu danh sách với 79,6 điểm, cao nhất trong số 50 thành phố được đánh giá. Theo Holafly, thủ đô Italy sở hữu tới 897 tour du lịch văn học, 326 hiệu sách và 87 thư viện.

“Đối với một thành phố nổi tiếng hơn về ẩm thực và lịch sử, thành tích văn học của nơi đây cũng đáng chú ý một cách thầm lặng”, nhóm nghiên cứu của Holafly nhận xét.

Thư viện Biblioteca Angelica ở Rome, Ý. Ảnh: Li Jing/Getty Images

Rome không chỉ có số lượng địa điểm phục vụ người yêu sách đáng kể mà còn sở hữu nhiều không gian gắn liền với lịch sử văn chương. Một trong số đó là Biblioteca Angelica, được xem là một trong những thư viện công cộng lâu đời nhất thế giới.

Thành phố cũng có nhiều hiệu sách mang dấu ấn riêng. Antica Libreria Cascianelli, ra đời từ năm 1909, nổi tiếng với các đầu sách quý hiếm và đồ cổ.

Hiệu sách nằm trong một không gian từng là cửa hàng may mặc và phụ kiện, đồng thời vẫn lưu giữ những chi tiết gỗ cùng các tủ sách bằng kính nguyên bản.

Những độc giả yêu thích nghệ thuật, nhiếp ảnh và thiết kế có thể ghé Libreria Palazzo Esposizioni, một hiệu sách chuyên về các lĩnh vực này.

Dấu chân của những nhà văn nổi tiếng

Sức hút văn học của Rome còn đến từ những địa điểm từng gắn bó với các nhà văn nổi tiếng. Keats-Shelley Memorial Houselà bảo tàng và đài tưởng niệm dành cho các nhà thơ John Keats, Percy Bysshe Shelley và Lord Byron.

Du khách muốn khám phá Rome dưới góc nhìn văn chương cũng có thể lựa chọn các tour chuyên đề. City Unscripted cung cấp tour riêng về di sản văn học Rome, đưa du khách ghé qua những hiệu sách cũ và các quán cà phê lâu đời.

Thư viện Casanatense(Rome). Nguồn ảnh: Gabriele anesin / Wikimedia Commons

Trong khi đó, nền tảng hướng dẫn bằng âm thanh VoiceMap có tour đi bộ tự hướng dẫn mang tên “Rome for Readers: A Literary Tour of the Eternal City”.

Hành trình đưa du khách khám phá nhiều địa danh liên quan đến văn học, trong đó có Hotel de Russie, nơi Charles Dickens từng lưu trú trong chuyến thăm Rome, và Terrazza del Pincio, địa điểm Henry James từng ngồi quan sát cuộc sống và con người thành phố.

Berlin và London lần lượt xếp sau Rome

Berlin đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của Holafly với 53,7 điểm. Thủ đô Đức có 418 hiệu sách, 44 thư viện và 46 tour du lịch văn học.

London đứng thứ ba với 49,6 điểm. Thành phố này sở hữu tới 875 hiệu sách, nhiều nhất trong số các thành phố được nghiên cứu, cùng khoảng 403 tour du lịch văn học.

Dù London có số lượng hiệu sách vượt trội, Rome vẫn dẫn đầu nhờ sự kết hợp giữa hiệu sách, thư viện và đặc biệt là số lượng tour du lịch văn học rất lớn.

10 thành phố tốt nhất thế giới dành cho người yêu văn học

Rome, Italy

Berlin, Đức

London, Anh

Vienna, Áo

Barcelona, Tây Ban Nha

Paris, Pháp

Prague, Cộng hòa Séc

Lisbon, Bồ Đào Nha

Amsterdam, Hà Lan

Budapest, Hungary

Với những người yêu sách, một chuyến đi đến Rome không chỉ là hành trình khám phá các công trình cổ đại, quảng trường hay ẩm thực Italy. Thành phố còn mở ra một thế giới văn chương, nơi du khách có thể tìm thấy những hiệu sách lâu đời, thư viện lịch sử và dấu chân của nhiều nhà văn nổi tiếng.