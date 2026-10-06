Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp thăm chính thức Lào và Campuchia

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao sáng 6/10, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 - 10/10/2026.

Trước đó, ngày 5/10, tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X của Lào, Quốc hội Lào đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X. Trước đó, ông Sonexay Siphandone giữ cương vị Thủ tướng Lào khóa X.

Cũng trong phiên họp, Quốc hội khóa X của Lào đã biểu quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa X, giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào khóa X.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP.

Đối với Campuchia, trong cuộc hội đàm gần đây nhất (ngày 8/6/2026) với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia; bày tỏ cảm ơn chân thành đối với tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo Campuchia dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển” và đưa “gần gũi lịch sử” thành “gần gũi chiến lược”, hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch; đồng thời thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới,...