Đà Nẵng chủ động bảo đảm điện cho các trạm bơm chống ngập

Ngày 6/10, PC Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của công ty, Phòng Kỹ thuật và Phòng Điều độ PC Đà Nẵng đã phối hợp với Điện lực Hải Châu và Điện lực Sơn Trà tổ chức kiểm tra hiện trường lưới điện cấp điện cho các trạm bơm chống ngập do các đơn vị quản lý, vận hành.

PC Đà Nẵng kiểm tra trạm bơm chống ngập Trương Chí Cương - Nguyễn Xuân Nhĩ.

Theo đó, các đơn vị đã kiểm tra trạm bơm chống ngập K20 – Ngũ Hành Sơn và trạm bơm chống ngập Trương Chí Cương - Nguyễn Xuân Nhĩ. Tập trung rà soát tình trạng vận hành của hệ thống điện, nhận diện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các trạm bơm để kịp thời xử lý, củng cố lưới điện và thiết bị, đảm bảo hệ thống sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu.

PC Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục chủ động kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý các nguy cơ trên lưới điện cấp cho các trạm bơm; tăng cường quản lý hành lang tuyến, vệ sinh cách điện và bảo đảm thiết bị vận hành tin cậy. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương án vận hành, nhân lực và các điều kiện cần thiết để kịp thời xử lý khi xảy ra tình huống bất thường, nhất là trong điều kiện mưa lớn, ngập úng.

Giám đốc PC Đà Nẵng Lê Hồng Cương cho biết, việc kiểm tra các điều kiện bảo đảm cấp điện cho các trạm bơm chống ngập là một trong những nhiệm vụ của đơn vị trong công tác chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão. Nguồn điện được ổn định sẽ giúp các trạm bơm sẵn sàng phục vụ công tác tiêu thoát nước, góp phần hạn chế ngập úng và bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, theo thông tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ ngày 6/10 đến hết ngày 8/10, trên địa bàn thành phố có khả năng sẽ xuất hiện đợt mưa lớn (mưa vừa, mưa to đến rất to); đồng thời, từ ngày 9/10 trở đi, tình hình mưa lớn khả năng còn diễn biến phức tạp và cần tiếp tục theo dõi.

Nhằm bảo đảm năng lực thoát nước, chống ngập úng và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngập sâu do nguyên nhân chủ quan, ngày 5/10, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương không chủ quan, lơ là; chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong thời gian tới và khẩn trương đôn đốc, tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng kiểm tra kỹ nguồn điện và các điều kiện kỹ thuật liên quan để bảo đảm các trạm bơm chống ngập hoạt động ổn định, liên tục; thường xuyên kiểm tra hoạt động của lưới chắn rác tại trạm bơm, phân công nhân sự túc trực theo dõi và xử lý kịp thời mọi sự cố. Tập kết sẵn sàng các hệ thống máy bơm công suất lớn hỗ trợ xử lý ngập cục bộ tại các khu vực dân cư có địa hình thấp trũng, thoát nước chậm.