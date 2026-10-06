Hà Nội: Nhiều đoạn Vành đai 2,5 dự kiến thông xe dịp 10/10

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND TP Hà Nội, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đang tập trung hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm, phấn đấu đưa 15 công trình, dự án vào khai thác từ nay đến cuối năm.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm thông tin tại họp báo.

Các dự án tập trung vào những tuyến vành đai, trục giao thông chính và các tuyến kết nối khu vực trung tâm với phía Tây, phía Nam thành phố.

Theo Sở Xây dựng, dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội dự kiến thông xe một số đoạn thuộc đường Vành đai 2,5, gồm tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam.

Trong quý IV, thành phố dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, đường Vành đai 3,5 đoạn qua xã Hoài Đức và quốc lộ 21B đoạn Vân Đình - đường tỉnh 424.

Trước ngày 31/12, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, cầu Tân Phú qua sông Đáy, đường trục phía Nam, đường song hành Đại lộ Thăng Long đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình và nút giao với đường 70.

Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện để đưa vào khai thác đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Sở Xây dựng đánh giá, khi các công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ từng bước khép kín các tuyến vành đai, tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Tây, phía Nam Hà Nội; đồng thời chia sẻ lưu lượng cho các trục hướng tâm và đường Vành đai 3.

Qua đó, các dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Để bảo đảm tiến độ, thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn; các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng.

Sở Xây dựng sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và phương án tổ chức giao thông trước khi các công trình được đưa vào sử dụng.