12 người mắc kẹt trong lán công trình giữa dòng nước xiết

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Khoảng 22h43 ngày 5/10, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về dồn dập, làm mực nước tại khu vực công trình Suối Cái dâng cao. Diện tích ngập mở rộng khoảng 20ha, gây cô lập 4 hộ dân cùng lán trại công nhân thuộc công trình nạo vét.

Nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng PC07, Đội CC&CNCH Khu vực 32 đã xuất 5 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh - Đội trưởng trực tiếp chỉ huy, đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai xuồng máy tiếp cận khu vực người dân bị mắc kẹt. Ảnh: CACC

Thời điểm tiếp cận lúc 23h, nước dâng cao và chảy xiết khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã phối hợp với Công an phường Tân Khánh sử dụng áo phao, phao nổi, dây cứu nạn và xuồng máy chia làm nhiều mũi tiến vào khu vực các nạn nhân đang mắc kẹt.

Đến 1h25 ngày 6/10, mũi trinh sát đầu tiên tiếp cận được hiện trường và đưa 7 nạn nhân đầu tiên ra ngoài an toàn. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tiến sâu vào vùng nước ngập để tìm kiếm những người còn lại.

Gần một giờ sau, thêm 2 người dân được giải cứu thành công. Đến 4h, 3 nạn nhân cuối cùng cũng được các chiến sĩ đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khu vực ngập sâu rộng khoảng 20ha khiến 4 hộ dân cùng lán trại công nhân bị cô lập. Ảnh: CACC

Sau khi đưa toàn bộ 12 nạn nhân đến nơi an toàn, lực lượng chức năng quay lại kiểm tra hiện trường lần cuối để đảm bảo không còn ai bị bỏ sót. Đúng lúc này, dòng nước chảy xiết bất ngờ lật úp xuồng máy.

Trong đêm tối, các cán bộ, chiến sĩ buộc phải bám trụ và ngâm mình dưới dòng nước suốt hơn 2 tiếng đồng hồ để chờ lực lượng chi viện đến hỗ trợ. Đến 5h30, công tác tìm kiếm, cứu nạn kết thúc.

12 người dân được lực lượng chức năng giải cứu an toàn khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: CACC