Tăng cường phối hợp hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững

Quảng Trị là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và những biến động bất lợi. Trong hoạt động nhân đạo, mục tiêu cao nhất là hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu và giúp người dân từng bước tự chủ, ổn định cuộc sống. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực nhân đạo, giúp người dân có sinh kế, việc làm và từng bước tự chủ cuộc sống.

Quang cảnh lễ ký kết - Ảnh: T.L

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: T.L

Tại buổi lễ, đại diện Hội Chữ thập đỏ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 với 7 nội dung trọng tâm, gồm: Rà soát và ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế tại các vùng khó khăn, chuyển đổi từ “cứu trợ sau thiệt hại” sang “trao công cụ sinh kế”; phát triển các mô hình kinh tế tập thể; triển khai thí điểm 2 mô hình sinh kế nhân đạo gắn liền với hợp tác xã trong giai đoạn 2026-2027; phòng ngừa và ứng phó thiên tai, tạo điểm tựa khôi phục sản xuất bền vững; gắn kết hoạt động an sinh xã hội; truyền thông và vận động nguồn lực; xây dựng bản đồ nhân đạo kỹ thuật số, cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao năng lực quản trị công nghệ cho người dân và thành viên hợp tác xã.

Hội Chữ thập đỏ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết chương trình phối hợp - Ảnh: T.L

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm chuyển đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động từ "cứu trợ khẩn cấp ngắn hạn" sang "chủ động phòng ngừa, hỗ trợ sinh kế lâu dài". Đồng thời, lấy người dân làm trung tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và nhóm dễ bị tổn thương phát triển năng lực tự chủ thông qua chuỗi giá trị kinh tế tập thể.