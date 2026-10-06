Mưa lớn, nước tràn vào nhà dân trong đêm

Sáng 6/10, lãnh đạo UBND xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lớn, đêm 5/10, tại khu vực trũng thấp của thôn Văn Thanh có 30 hộ dân bị nước tràn vào nhà.

Nước tràn vào nhà dân trong đêm. Ảnh: ND.

Trước tình hình này, người dân địa phương chủ động kê cao tài sản nhằm hạn chế ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đến sáng 6/10, mưa trên địa bàn giảm, nước đã rút khỏi nhà một số hộ dân. Tuy nhiên, tại những khu vực trũng thấp, nước vẫn chưa rút hết.

Theo chính quyền địa phương, đến nay với những hộ nước đã rút, người dân khẩn trương tẩy rửa bùn đất, vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định sinh hoạt.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Đến sáng 6/10, nước đã rút khỏi nhà một số hộ dân, tuy nhiên, tại những khu vực trũng thấp, nước vẫn chưa rút hết. Ảnh: ND.

Cụ thể, các địa phương được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ. Tùy diễn biến thời tiết và mức độ ảnh hưởng, chủ động sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Ngoài ra, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn; đồng thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.