Khoảng 22 giờ 43 phút ngày 5/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 32 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM) nhận tin báo có nhiều người mắc kẹt tại công trình Suối Cái, đường 31, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị điều động 5 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng tham gia giải cứu người mắc kẹt.

Công tác cứu hộ được triển khai dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32.

Đến khoảng 23 giờ ngày 5/10, lực lượng CNCH có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an phường Tân Khánh nắm tình hình và xác định khu vực nghi có người mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn từ chiều 5/10, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, tạo dòng chảy xiết khiến nước suối dâng cao, gây ngập trên diện rộng.

Công tác cứu nạn cứu hộ diễn ra xuyên đêm.

Khu vực bị ngập khoảng 20 ha, trong đó có 4 hộ dân và một lán trại của công nhân đang thi công nạo vét Suối Cái.

Khoảng 10 người được xác định đang bị nước cô lập, mắc kẹt tại nhà dân và chòi canh phương tiện trong khu vực công trình.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi và dây CNCH để tiếp cận khu vực có người mắc kẹt.

Các cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều mũi trinh sát, tìm kiếm trên diện rộng, từng bước tiếp cận nhà dân và lán trại của công nhân.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do diện tích ngập rộng, nước chảy xiết, trong khi việc tìm kiếm được thực hiện vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế.

Xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt giữa dòng nước Suối Cái.

Đến khoảng 1 giờ 25 phút ngày 6/10, lực lượng CNCH tiếp cận và đưa 7 người đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn. Qua thông tin từ những người được cứu, lực lượng chức năng xác định vẫn còn người mắc kẹt tại một số khu vực ngập sâu.

Các tổ CNCH tiếp tục tiến sâu vào vùng nước ngập để tìm kiếm. Đến khoảng 2 giờ 10 phút ngày 6/10, lực lượng chức năng tiếp tục cứu và đưa thêm 2 người ra ngoài an toàn.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục được triển khai trong điều kiện nước chảy mạnh. Đến khoảng 4 giờ ngày 6/10, lực lượng CNCH đưa thêm 3 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường lần cuối sau khi đưa người dân đến nơi an toàn, xuồng máy của lực lượng CNCH bị lật do dòng nước chảy quá xiết. Các cán bộ, chiến sĩ phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 2 giờ để chờ xuồng ứng cứu.

Xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt giữa dòng nước Suối Cái.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 6/10, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ kết thúc. Tổng cộng 12 người đã được lực lượng chức năng cứu và đưa đến nơi an toàn.

Vụ việc cho thấy nguy cơ nước dâng nhanh, dòng chảy xiết tại các khu vực ven sông, suối sau những trận mưa lớn.

Trong đêm, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH cùng các lực lượng địa phương đã huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương tiếp cận và đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trong điều kiện khó khăn.