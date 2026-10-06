Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh, thành phố Trung Bộ và lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh, thành phố Trung Bộ . Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên.

Theo đó, từ nay đến 13 giờ 30 phút ngày 6/10, khu vực các tỉnh và thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh 1-5mm, có nơi trên 10mm; Quảng Trị 40- 80mm, có nơi trên 200mm; thành phố Huế 20-50mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Cẩm Hưng, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hải Ninh, Hoành Sơn, Sông Trí, Vũng Áng; Cẩm Lạc, Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại tỉnh Quảng Trị gồm các xã, phường: Hải Lăng, Kim Ngân, Lệ Ninh, Phú Trạch, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình; Bến Quan, Hòa Trạch, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, Đồng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, Tuyên Hóa, Tuyên Phú; Ái Tử, Ba Lòng, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Đồng Lê, Đông Trạch, Hoàn Lão, Kim Phú, Quảng Trị, Phong Nha, Triệu Phong.

Đối với thành phố Huế là các xã, phường: Bình Điền, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái, A Lưới, Chân Mây - Lăng Cô, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Phú Bài, Long Quảng, Phú Lộc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ ngày 5/10 đến 7 giờ ngày 6/10, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Lạc 458,4mm, Hồ Kim Sơn 402mm (Hà Tĩnh); Tân Lâm 290,6mm, Lệ Ninh 220mm (Quảng Trị);... Từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 6/10, khu vực thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Thọ Sơn 161,8mm, Phong Điền 158,4mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh và thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Liên quan đến diễn biến lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 6/10 đến 9/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2; riêng sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có khả năng lên mức báo động 3; các sông ở thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Cụ thể, trên sông Trà Khúc, từ ngày 6/10 đến 9/10 có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở trên dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại tỉnh Quảng Ngãi, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đối với sông Vu Gia-Thu Bồn, từ ngày 6/10 đến ngày 9/10 có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở trên dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc tại các phường/xã thuộc thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Tình hình mưa lũ ở khu vực trên có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2.

"Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất", Trưởng phòng Dự báo thủy văn Phùng Tiến Dũng lưu ý.