Bắc Ninh phát động Tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Tới dự lễ phát động có bà Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh; ông Nguyễn Việt Oanh - Phó Bí Thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Bắc Ninh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh cùng lãnh đạo các Ban Đảng, sở, ban, ngành của thành phố…

Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động. Ảnh: V.Đức

Đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả an sinh cao nhất

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Bắc Ninh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh cho biết nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

Nhiệm kỳ 2021-2025, thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn với tổng số 5.636 nhà tạm, nhà dột nát được xây mới, sửa chữa, trị giá trên 195,3 tỷ đồng; hàng vạn suất học bổng, con giống, và phương tiện sinh kế đã được trao tận tay người nghèo; riêng 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã hỗ trợ 176 hộ nghèo xây mới nhà đại đoàn kết trị giá 17,6 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hà - UV BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Bắc Ninh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh. Ảnh: T.N

“Những con số ấy không chỉ là kết quả của các phong trào thi đua, mà là minh chứng sinh động cho tấm lòng nhân ái, nghĩa tình của người dân quê hương Kinh Bắc”, bà Hà chia sẻ.

Thay mặt Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh, bà Hà kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về công tác giảm nghèo; chủ động dành nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm bằng tình cảm, uy tín và năng lực của mình, tiếp tục đồng hành, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng phương tiện sản xuất và học bổng cho con em các hộ nghèo, hộ cận nghèo; các tầng lớp nhân dân trong thành phố, người Bắc Ninh đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài thành phố, tùy theo khả năng của mình, tích cực tham gia ủng hộ bằng những hành động thiết thực nhất, dù là nhỏ nhất, tích tiểu thành đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn giúp đỡ người nghèo…

“Mỗi sự sẻ chia trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hôm nay chính là một viên gạch hồng xây nên những mái ấm đại đoàn kết, xua đi những nhọc nhằn, lo toan của những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và điều tiết nguồn Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả an sinh xã hội cao nhất”, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Bắc Ninh khẳng định.

Tặng vật chất, hướng tới trao sinh kế và hỗ trợ việc làm

Đồng hành nhiều năm cùng chương trình, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh ông Nguyễn Văn Đại cho biết, hội sẽ hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Bắc Ninh, đồng thời vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, hội viên trong Hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh. Ảnh: V.Đức

Theo ông Đại, việc tham gia đồng hành và ủng hộ cho chương trình không đơn thuần là sự đóng góp về vật chất. Đó còn là sự sẻ chia, là tình cảm, trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội.

Đồng thời với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nguồn lực dành cho công tác an sinh xã hội sẽ càng được lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả.

“Đặc biệt, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh, mong muốn hoạt động hỗ trợ người nghèo không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những phần quà trước mắt, mà từng bước hướng tới trao sinh kế, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, kết nối cơ hội kinh doanh, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện tự vươn lên, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững”, ông Đại mong muốn.

Ban tổ chức đã trao 20 suất quà đặc biệt cho 20 em học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: TN

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà đặc biệt cho 20 em học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo đã biết vượt qua nghịch cảnh, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Mỗi suất quà là một chiếc xe máy điện trị giá 11.600.000đ, tổng giá trị: 232.000.000đ.

Hoạt động quyên góp chung tay vì người nghèo ngay tại chương trình. Ảnh: TN

Đồng thời Ban tổ chức cũng phát động quyên góp chung tay vì người nghèo ngay tại chương trình với số tiền ủng hộ được công bố là 51.801.984.000 đồng đăng ký và ủng hộ trực tiếp tại buổi lễ.