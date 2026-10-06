Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Tâm

9 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Đảng ủy tập trung kiện toàn tổ chức, cán bộ sau sắp xếp; phát triển đảng viên, chuyển đổi số trong công tác đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy, chính quyền xã Minh Tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực đạt 1.982,06 tấn, bằng 39,49% kế hoạch, tăng 2,91% so với cùng kỳ. Diện tích lúa mùa 518/518 ha, đạt 100%; ngô mùa 130/140 ha, đạt 92,86%; thuốc lá 318,2/157 ha, đạt 202,68%. Thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 20/9 đạt hơn 10,184 tỷ đồng, bằng 159,7% dự toán giao; 2.775 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp; công tác phát triển đảng viên, số hóa hồ sơ, cải cách hành chính và chuyển đổi số ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị Đảng ủy xã Minh Tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường bám cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; triển khai hiệu quả các nghị quyết của cấp trên, củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân và huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.