Mở hội tại Stade de France

Pháp bước vào trận tái đấu Bỉ sau khi vừa bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trận đầu tiên trên sân nhà của HLV Zidane. Đó là trận đấu Les Bleus áp đảo hoàn toàn, tạo ra tới 8 cú sút trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Con số ấy nói lên điểm yếu rõ nhất của đội bóng dưới thời Zidane đó là hiệu quả trong những pha kết liễu đối phương. Thực tế cho thấy, trận hòa Italia tại Stade de France lại phơi bày một vấn đề khá nan giải của “Gà trống Gôloa”, đó là họ có đủ phương án tấn công, nhưng lại không đủ sự sắc bén để biến những cơ hội trở thành bàn thắng, dù tuyển Pháp không hề thiếu phương án tấn công. Ở trận lượt đi với Bỉ tại Brussels, dù không có Kylian Mbappe, nhưng Pháp vẫn kiểm soát được thế trận và giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn của Michael Olise ở phút 88. Cùng với đó, Desire Doue có 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ, điều đó cho thấy các nhân sự còn lại của “Gà trống Gôloa” hoàn toàn có thể gây sức ép và tạo cơ hội mà không cần có siêu sao thuộc biên chế của Real Madrid.

Bên kia chiến tuyến, Bỉ bước vào trận đấu với tâm lý tốt hơn. Sau thất bại tối thiểu trước Pháp, đội bóng của Mark Van Bommel lập tức phản ứng bằng chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là kết quả cho thấy Bỉ vẫn duy trì được khả năng tổ chức và chuyển trạng thái hiệu quả. Ở trận lượt đi, Bỉ không kiểm soát bóng nhiều hơn Pháp, nhưng “Quỷ đỏ” tổ chức phòng ngự khá kín kẽ và tìm cơ hội phản công. Chiến thuật ấy từng phát huy hiệu quả, và “Quỷ đỏ” chỉ bị đánh bại ở phút 88, do pha bóng xuất thần của Michael Olise. Có thể thấy, lối chơi của Bỉ dưới thời HLV Van Bommel hiện tại khá ổn định từ hàng công cho đến hàng phòng ngự. Việc chỉ phải chịu một bàn thua duy nhất dẫn đến cú sẩy chân trước Pháp trong 3 trận, nhưng “Quỷ đỏ” đã ghi tới 5 bàn thắng, mang lại niềm tin lớn cho đội bóng từng một thời ngự trên đỉnh bảng xếp hạng của FIFA. Hành quân tới Saint-Denis, mục tiêu của Bỉ là đòi lại món nợ thua trận ở lượt đi, đồng thời vượt qua chính “Gà trống Gôloa” để chiếm lấy ngôi đầu bảng A1. Tuy nhiên trong trận cầu rạng sáng 6/10, trước một tuyển Pháp chơi bùng nổ ở những phút cuối, Bỉ tiếp tục phải nhận trái đắng, với thất bại đậm đà hơn lượt đấu trước rất nhiều.

Đúng với phong cách của Zidane, ông đã thực hiện đúng những lời mình tuyên bố, đó là sẽ xoay vòng toàn bộ nhân sự được ông triệu tập. Và trong màn tiếp đón Bỉ tại Stade de France, Zidane đã thay tới 10 người trong đội hình Pháp và chỉ giữ lại Ousmane Dembele. Trong khi đó, đội hình tuyển Bỉ cũng có nhiều biến động lớn, đặc biệt là sự vắng mặt của De Bruyne và Tielemans do án treo giò. Do vậy, HLV Mark Van Bommel xếp Lukaku đá ngay từ đầu, toàn bộ phương án tấn công đều hướng tới chân sút kỳ cựu này để gây sức ép lên hàng phòng ngự của đối phương. Cùng với đó, các vệ tinh xung quanh Lukaku có nhiều khoảng trống để triển khai các phương án tiếp cận khung thành tuyển Pháp. Chiến thuật này phát huy tác dụng, và đến phút 35, Bỉ có bàn thắng mở tỉ số. Lavia từ sân nhà chọc khe xuống cho Lukebakio, người phá bẫy việt vị ở giữa sân và đánh bại Restes trong pha đối mặt, đưa Bỉ dẫn trước 1-0.

Sau khi có bàn dẫn trước, Bỉ càng chơi chắc hơn và họ tiếp tục duy trì thế trận như vậy sang đầu hiệp 2. Và Pháp hoàn toàn bế tắc trong 3/4 thời gian của trận đấu. Trước thế trận đó, Zidane đã thay đổi hàng loạt nhân sự, tuy nhiên sau khi ông đưa thêm Doue vào sân, cục diện trận đấu thay đổi một cách chóng mặt. Chỉ sau 5 phút có mặt trên sân, Doue sau khi nhận bóng từ Da Cunha đã sút chéo góc ở khu chữ D để san bằng tỷ số ở phút 77. Đến phút 81, Cherki ghi bàn từ đường chuyền của Olise, đưa Pháp vượt lên. Bỉ chưa định thần được sau khi bị dẫn ngược thì đã nhận thêm 2 đòn nữa, phút 88 cái tên đang Hot nhất của tuyển Pháp - Olise được Cherki đáp lễ trong một tình huống gần y như bàn thắng thứ 2. Và phút 90+1, vẫn lại là Olise ghi bàn kết liễu “Quỷ đỏ” với tỉ số đậm đà 4-1. Chiến thắng này cho thấy nghệ thuật dùng người của Zidane quả thật đáng nể. Mbappe không còn giữ vị trí độc tôn, trong khi đó tất cả các quân bài dự bị của Zizu hoàn toàn có thể định đoạt kết quả trận đấu bất cứ lúc nào.