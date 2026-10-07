Thống kê trận đấu Algeria 2-1 Niger: Algeria ngược dòng ngoạn mục
Algeria đã ngược dòng đánh bại Niger 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-algeria-2-1-niger-algeria-nguoc-dong-ngoan-muc-468158.html