Câu lạc bộ bóng đá thành phố Đồng Nai thắng chật vật Bình Minh Sài Gòn

Do vậy, dù giành quyền đi tiếp ở Cúp Quốc gia, nhưng chiến thắng này lại bộc lộ quá nhiều vấn đề của đội bóng thành phố Đồng Nai trong hành trình gian nan tại V.League phía trước.

Công Phượng chia vui cùng đồng đội sau khi lập công cho đội bóng thành phố Đồng Nai trước Bình Minh Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Tấn

Ra sân với đội hình được xem là mạnh nhất, nên không khó để đội chủ nhà thành phố Đồng Nai chiếm được ưu thế ngay từ đầu. Phút 16, Lưu Tự Nhân đã có pha mở điểm cho đội chủ sân Bình Phước. Tưởng rằng có bàn thắng sớm sẽ giúp đội đang chơi ở V.League dễ đá hơn trước đội hạng nhất. Tuy nhiên chỉ khoảng 15 phút sau đó, đội bóng thành phố Đồng Nai liên tục nhận 2 bàn thua khá dễ dàng để khép lại hiệp 1 bị dẫn trước 1-2.

Bước vào hiệp 2, thành phố Đồng Nai chơi quyết tâm hơn. Phút 48, Công Phượng có pha lập công sớm giúp đội nhà cân bằng tỷ số 2-2. Ngay sau đó, ưu thế hơn người lại nghiêng về cho các học trò HLV Việt Thắng khi hậu vệ Minh Quang của Bình Minh Sài Gòn phải nhận thẻ đỏ sau tình huống truy cản Ivan trước vòng cấm. Chỉ vài phút sau, Quốc Lộc của chủ nhà Đồng Nai đã cụ thể hóa ưu thế này khi có bàn nâng tỷ số lên 3-2.

Đội bóng thành phố Đồng Nai có chiến thắng khá chật vật trước đội bóng hạng nhất Bình Minh Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Tấn

Tưởng chừng với bàn thắng vượt lên dẫn bàn sẽ giúp Công Phượng và đồng đội chơi mượt mà hơn. Nhưng trong 1 tình huống thiếu quyết đoán của hàng thủ, ngoại binh Atem Dor của Bình Minh Sài Gòn đã chớp thời cơ lập công cân bằng tỷ số 3-3. Bàn thua này cũng cho thấy lối chơi của đội bóng đang đá ở giải V.League có quá nhiều vấn đề, khi hàng công dù ghi bàn nhưng chơi không có gì ấn tượng, còn hàng thủ thì vô cùng lỏng lẻo. May mắn là cuối cùng thì Ivan, ngoại binh duy nhất được lựa chọn trong trận này đã kịp "lên tiếng" để giúp thành phố Đồng Nai có chiến thắng 4-3 khá chật vật trước đội bóng đang chơi thấp hơn mình 1 bậc.

Sau trận đấu ở Cúp Quốc gia trước đội bóng hạng nhất Bình Minh Sài Gòn, dù thắng và giành quyền đi tiếp nhưng thầy trò HLV Việt Thắng còn rất nhiều điều phải làm khi trở lại sân chơi V.League, nếu không muốn tụt lại xa phía sau trên bảng xếp hạng.