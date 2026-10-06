Ronaldo đặt điều kiện cứng rắn để trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo sẽ không quay lại nếu HLV Jorge Jesus còn tại vị. Ảnh: TTXVN

Mối quan hệ giữa Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi tương lai của siêu sao 41 tuổi vẫn bị bỏ ngỏ.

Theo tiết lộ từ nhà báo Rui Santos của CNN Portugal, dẫn lại thông tin từ Foot Mercato, Ronaldo được cho là đã đưa ra lập trường cứng rắn với những người thân cận rằng anh sẽ không trở lại đội tuyển nếu Jorge Jesus còn nắm giữ vị trí HLV trưởng.

Mâu thuẫn này bắt nguồn từ việc Ronaldo cảm thấy bất mãn khi phải ngồi dự bị suốt trận gặp Na Uy dù trước đó được HLV Jorge Jesus hứa hẹn tung vào sân trong hiệp hai, dẫn đến quyết định lập tức rời đại bản doanh.

Căng thẳng càng leo thang khi bạn đời của anh là Georgina Rodriguez lên tiếng chỉ trích nhà cầm quân 72 tuổi, khiến cuộc đối thoại giữa hai bên rơi vào ngõ cụt.

Trong khi đó, HLV Jorge Jesus lại khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở và mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm rất dễ giải quyết. Nhà cầm quân này nhấn mạnh quyền quyết định nhân sự hoàn toàn thuộc về ban huấn luyện, đồng thời từng nhắc tới các huyền thoại như Pele và Diego Maradona để bảo vệ nguyên tắc của mình rằng danh tiếng cầu thủ không đồng nghĩa với đặc quyền thi đấu.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) lại giữ thái độ mềm mỏng hơn nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Chủ tịch FPF Pedro Proenca gọi những gì xảy ra chỉ là một sự hiểu lầm.

Bên cạnh vai trò thủ lĩnh quan trọng của Bồ Đào Nha, Ronaldo còn là gương mặt đóng vai trò đặc biệt về thương mại, tài trợ và bản quyền truyền hình. Một cuộc chia tay trong bất hòa có thể khiến FPF chịu tổn thất nặng nề về cả tài chính lẫn hình ảnh thương hiệu quốc gia.

Giới chuyên môn ước tính khoảng 30 đến 35% trong tổng doanh thu 160 triệu euro của liên đoàn trong năm nay có liên quan trực tiếp đến sức hút toàn cầu của Ronaldo.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng bóng đá Bồ Đào Nha không thể để tương lai phụ thuộc vào một cá nhân, nhất là khi HLV Jorge Jesus đang được lựa chọn cho dự án dài hạn hướng tới World Cup 2030.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Ronaldo hoặc FPF về thông tin trên.

Ronaldo chưa tuyên bố từ giã tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus cũng chưa loại anh khỏi kế hoạch, còn FPF vẫn liên tục phát đi thông điệp thiện chí. Vì vậy tương lai của Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa đóng lại.