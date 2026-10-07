Thống kê trận đấu Nga 3-3 Nigeria: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Lúc 6 giờ ngày 7/10 theo giờ Việt Nam, Lionel Messi sẽ thi đấu trận cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina gặp Benin ở Buenos Aires. Trận đấu vinh danh này đã bán hết hơn 85.000 vé cho người hâm mộ Albiceleste từ cách đây hơn 2 tuần. Mọi sự chờ đợi bây giờ chỉ là sự xuất hiện của Messi.