Manchester United đưa Eddie Howe vào tầm ngắm, Michael Carrick đứng trước nguy cơ mất ghế

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, cựu HLV Newcastle nằm trong danh sách được Man United cân nhắc trong trường hợp cần tìm người thay Carrick. Nhà cầm quân 48 tuổi hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi chia tay Newcastle vào mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Premier League và Champions League giúp Howe được đánh giá cao.

Eddie Howe từng hai lần đưa Newcastle giành quyền tham dự Champions League, đồng thời giúp CLB chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài bằng chức vô địch Carabao Cup năm 2025. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa đội chủ sân St James’ Park trở lại nhóm cạnh tranh hàng đầu nước Anh.

Eddie Howe nổi lên như ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng của Manchester United

Trước Newcastle, Howe cũng tạo dấu ấn tại Bournemouth. Ông đưa đội bóng này từ League One lên Premier League và duy trì vị trí tại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù trong nhiều mùa giải.

Những thành tích đó mang đến cho Howe lợi thế đáng kể về kinh nghiệm so với Carrick. Nhà cầm quân người Anh không chỉ từng làm việc với các đội bóng ở nhiều cấp độ mà còn có khả năng xây dựng tập thể, phát triển cầu thủ và hướng đến những mục tiêu dài hạn.

Micheal Carrick cũng có cơ sở để nhận được sự tin tưởng sau khi giúp Man United trở lại Champions League mùa trước. Dù vậy, áp lực tại Old Trafford luôn rất lớn và chuỗi kết quả thiếu ổn định có thể khiến ban lãnh đạo phải xem xét lại kế hoạch nếu tình hình không được cải thiện.

Michael Carrick đang chịu sức ép lớn tại Manchester United

Khả năng Howe trở lại công việc huấn luyện ngay lập tức vẫn còn bỏ ngỏ. Sau khi rời Newcastle, chiến lược gia này được cho là chưa vội tìm kiếm bến đỗ mới và chỉ cân nhắc những dự án phù hợp với tham vọng cá nhân.

Manchester United vì thế cũng phải đối mặt với một bài toán không đơn giản. Bên cạnh việc đánh giá phong độ của đội bóng, INEOS còn cần xác định liệu Howe có sẵn sàng tiếp quản một vị trí chịu sức ép đặc biệt lớn tại Old Trafford hay không.

Nếu Carrick không thể cải thiện thành tích trong những tuần tới, Howe có thể trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trong cuộc tìm kiếm HLV mới của Manchester United. Ngược lại, nếu nhà cầm quân 45 tuổi giúp đội bóng nhanh chóng trở lại quỹ đạo, kế hoạch thay đổi trên băng ghế chỉ đạo nhiều khả năng sẽ chưa được kích hoạt.