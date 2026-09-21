Mở đường từ lòng dân

Từ sự đồng thuận ấy, nhiều tuyến đường được mở rộng, tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất và sinh hoạt. Xóm Tam An là một trong những nơi thể hiện rõ tinh thần ấy.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu (xóm Tam An, xã Thành Công) tự nguyện nhường đất, lùi hàng rào để mở rộng đường giao thông.

Tam An nằm ở phía Tây Nam xã Thành Công. Người dân nơi đây vẫn vui ví von: “Ở Thành Công, con gà gáy ba tỉnh đều nghe thấy”. Vị trí ấy khiến giao thông có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống và sản xuất.

Những tuyến đường kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương, tiếp cận dịch vụ và tổ chức không gian phát triển của địa phương.

Để một con đường rộng ra, sẽ có những bức tường rào được lùi lại. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu đã lùi cả trăm mét hàng rào để tuyến đường ĐT 274 được mở rộng.

“Đường rộng thì gia đình mình đi lại thuận tiện, bà con trong xóm cũng được hưởng. Khi chính quyền vận động, vợ chồng tôi thống nhất ủng hộ ngay” - bà Thu chia sẻ.

Cùng với gia đình bà Thu, các gia đình ông Phạm Văn Thái, bà Nguyễn Thị Chi, bà Nguyễn Thị Quyên và một số hộ khác cũng đã tạo nên phong trào hiến đất mở đường ở Tam An.

Mỗi gia đình một hoàn cảnh, phần đất nhường lại cũng không giống nhau, nhưng từ những phần đất riêng ấy, một mặt bằng chung được tạo lập, để con đường đi qua rộng hơn, thông thoáng hơn.

Theo ông Nguyễn Xuân Phong, Bí thư Chi bộ xóm Tam An, những năm qua, xóm được xã quan tâm đầu tư khoảng 20 tỷ đồng cho hạ tầng. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, người dân tích cực đóng góp, hiến đất, tạo mặt bằng để triển khai các công trình.

Nhờ sự chung sức đó, hệ thống giao thông trong xóm từng bước được hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

Trưởng xóm Tam An, ông Cao Trung Hiếu chia sẻ: Bà con đều xác định cho đi để cùng nâng cao giá trị không gian. Đường rộng, giao thông thuận lợi thì không chỉ một nhà được hưởng mà cả xóm cùng hưởng. Đó chính là sự đồng thuận mà Tam An có được và luôn tự hào.

Ngôi nhà và công việc thường ngày của bà Nguyễn Thị Thu.

Đến Tam An, sự thay đổi hiện hữu trong từng tuyến đường, từng khu dân cư. Những con đường rộng và thông thoáng hơn kết nối các khu dân cư với các tuyến giao thông chính.

Nhà cửa, sân vườn được chỉnh trang, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Diện mạo nông thôn ở Tam An nói riêng và Thành Công nói chung cũng thay đổi theo từng mét đường được mở.

Thành Công đang mở rộng không gian phát triển với nhiều dự án về giao thông, công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Với các dự án quy mô lớn, giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân có đất, tài sản trong phạm vi thực hiện dự án.

Bên cạnh quy hoạch, nguồn lực và phương án tổ chức thực hiện, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quan trọng.

Câu chuyện hiến đất mở đường ở Tam An cho thấy, khi người dân hiểu rõ mục đích, lợi ích của công trình và chủ động tham gia, những phần đất riêng có thể trở thành nguồn lực phục vụ lợi ích chung, góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hạ tầng và mở rộng không gian phát triển của địa phương.

Quy hoạch xác định hướng phát triển, nguồn lực tạo nên công trình, còn sự đồng thuận của người dân giúp chủ trương đi vào cuộc sống. Ở Tam An, sự đồng thuận ấy được thể hiện từ những hàng rào lùi lại, những khoảng sân, mảnh vườn nhường cho đường giao thông, góp phần tạo nên những tuyến đường rộng hơn và mở thêm không gian phát triển cho địa phương.