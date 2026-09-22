An Giang thống nhất chủ trương thành lập 22 phường mới

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tán thành chủ trương thành lập phường An Biên. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo Nghị quyết, việc thành lập các phường mới dựa trên cơ sở xét Tờ trình số 845/TTr-UBND ngày 14/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cùng báo cáo thẩm tra từ Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Căn cứ pháp lý thực hiện bao gồm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, cùng Nghị định số 321/2025/NĐ-CP hướng dẫn lấy ý kiến nhân dân.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Toàn bộ 22 phường mới sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 22 xã tương ứng, bao gồm: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền và Hội An.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Việc mở rộng quy mô đô thị này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại khu vực.

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 22/9.