Diện mạo dự án 200 ha Bắc Hội An được gỡ vướng

TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Bàn Đông.

Đây là một trong những dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, được tháo gỡ theo cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội và Chính phủ. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định dự án đáp ứng các điều kiện để tiếp tục triển khai.

Việc được tiếp tục giao, cho thuê đất được xem là bước tiến mới về mặt pháp lý, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An hiện có tên thương mại là The An Heritage, trước đây thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng.

Theo ghi nhận, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dự án đã được đầu tư đồng bộ, gồm đường nội khu, vỉa hè lát đá và cây xanh cảnh quan. Phần thô của nhiều dãy shoptel và biệt thự cơ bản hoàn thiện.

Theo quy hoạch giới thiệu, The An Heritage có tổng diện tích khoảng 200 ha, được phát triển thành khu đô thị nghỉ dưỡng với 4 phân khu chính gồm Granville, Chopard, Central Diamond và Provence Castle. Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.000 sản phẩm ra thị trường.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An, thành lập tháng 9/2010. Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11/2016. Tiến độ thực hiện dự án từ 2016–2019. Do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, tiến độ sau đó được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất gia hạn đến tháng 12/2025.

Việc TP. Đà Nẵng cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất được kỳ vọng tạo cơ sở để dự án tháo gỡ những vướng mắc còn lại, tiếp tục triển khai các hạng mục theo quy hoạch và đưa nguồn lực đất đai vào khai thác.