Hodeco dự thu hơn 1.000 tỷ đồng từ chuyển nhượng dự án

Phối cảnh dự án Hodeco Seavillage. Nguồn: Hodeco

Ngày 22/9, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía đông đường 3/2, tên thương mại Hodeco Seavillage. Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến là 1.050 tỷ đồng.

Dự án có diện tích 2,58 ha, nằm trên tuyến đường 3/2, phường Rạch Dừa, TP HCM. Theo giới thiệu của Hodeco, dự án gồm chung cư thương mại 132 căn, Condotel 795 căn và liền kề 39 căn.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc Hodeco chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ dự án theo đúng quy định.

Hodeco chưa công bố danh tính bên nhận chuyển nhượng, tiến độ thực hiện giao dịch cũng như phương thức thanh toán.

Hodeco là nhà phát triển bất động sản phía Nam. Theo giới thiệu, doanh nghiệp hiện có hơn 30 dự án, với hơn 7.000 sản phẩm đã triển khai và quỹ đất hơn 900 ha. Nổi bật là dự án The Light City với quy mô khoảng 49 ha tại phường Phước Thắng, TP HCM, được phát triển theo mô hình khu đô thị với nhà ở, hạ tầng, cảnh quan và các công trình công cộng.

6 tháng đầu năm nay, công ty đạt tổng doanh thu 343 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng, tăng 42% và thực hiện được 21% kế hoạch lợi nhuận năm (493 tỷ đồng).

Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 456 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2024; song lợi nhuận sau thuế gấp gần 10 lần, đạt 641 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận đột biến là do đóng góp của doanh thu tài chính với 865 tỷ đồng; đến từ việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu - chủ đầu tư dự án khu du lịch Đại Dương (tên thương mại Antares).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDC là một trong những mã giảm mạnh nhất nhóm bất động sản thời gian qua. Mã đang giao dịch ở vùng giá 11.600 đồng/cp – giảm 30% so với giữa tháng 6/2026 và giảm 65% so với hồi tháng 10 năm ngoái. Vùng giá hiện tại là vùng thấp nhất của HDC kể từ tháng 1/2021.