TP Hồ Chí Minh chi hơn 49.000 tỷ đồng cho 4 dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi

Đây là chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi được HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua tại kỳ họp thứ 5 diễn ra sáng 22/9.

Thi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi qua phường Chánh Hưng. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Việc chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi được TP Hồ Chí Minh triển khai thành 4 dự án riêng biệt, với tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8 km. Đây là các dự án nhằm triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật), phường Chánh Hưng có tổng mức đầu tư 6.870 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là hơn 5.754 tỷ đồng. Đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật dài khoảng 1,2 km, có khoảng 860 trường hợp nhà ven kênh, rạch cần di dời.

Dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân), phường Chánh Hưng có tổng mức đầu tư hơn 13.608 tỷ đồng, trong đó có gần 11.000 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đoạn này có chiều dài khoảng 2,1 km, với khoảng 2.042 trường hợp nhà ven kênh, rạch cần di dời.

Dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng), phường Bình Đông dài khoảng 2,6 km, có khoảng 1.278 trường hợp nhà ven kênh, rạch cần thực hiện di dời. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.634 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 8.357 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi), phường Bình Đông dài khoảng 2,9 km, có khoảng 1.627 trường hợp nhà ven kênh, rạch cần di dời. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 17.902 tỷ đồng, với khoảng 14.769 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo kế hoạch, hai dự án trên địa bàn phường Chánh Hưng sẽ thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2031, trong khi hai dự án trên địa bàn phường Bình Đông sẽ triển khai giai đoạn 2026 - 2032.

Toàn tuyến của 4 dự án này sẽ chỉnh trang 8,8 km tuyến bờ Nam kênh Đôi, mở rộng đường Phạm Thế Hiển với lộ giới 30m, kết hợp đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, công viên và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Tùy từng dự án sẽ có xây thêm một số tuyến đường, cầu mới hoặc mở rộng cầu trên tuyến.

Tuyến bờ Nam kênh Đôi, dọc đường Phạm Thế Hiển, thuộc phường Chánh Hưng và phường Bình Đông, là khu vực tập trung mật độ nhà ven kênh, rạch cao. Toàn tuyến dài khoảng 8,8 km, có khoảng 5.807 trường hợp, chiếm 38,8% số nhà ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 8 (cũ), khoảng 29% chỉ tiêu di dời 20.000 căn và 14,5% mục tiêu di dời 40.000 căn trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, phần lớn nhà ở nhỏ hẹp, tạm bợ, thiếu hạ tầng, điều kiện vệ sinh, môi trường và an toàn chưa bảo đảm. Việc triển khai đầu tư các dự án là cần thiết, cấp bách, góp phần thực hiện mục tiêu di dời nhà ven kênh, rạch; cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường, phòng, chống sạt lở, nâng cao khả năng tiêu thoát nước và chỉnh trang không gian đô thị dọc tuyến bờ Nam kênh Đôi.