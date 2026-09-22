Bờ Nam kênh Đôi sắp 'thay áo' với 4 dự án gần 49.000 tỷ đồng

Tại Kỳ họp thứ năm HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 22/9, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, thuộc địa bàn phường Chánh Hưng và phường Bình Đông.

Nhà ven bờ Nam kênh Đôi (bên trái) nằm dọc đường Phạm Thế Hiển, trong khu vực thực hiện các dự án chỉnh trang.

Bốn dự án được triển khai liên tiếp từ cầu Rạch Ông đến hết bờ Nam kênh Đôi, gồm: Đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật; từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân; từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng và từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi. Tổng chiều dài các đoạn khoảng 8,8km.

Việc đầu tư được thực hiện bằng nguồn ngân sách thành phố, với mục tiêu chỉnh trang đồng bộ khu vực ven kênh, hoàn thiện hạ tầng giao thông, kỹ thuật, thoát nước, môi trường và không gian công cộng.

Dự kiến di dời gần 6.000 nhà ven kênh

Theo các tờ trình của UBND TP, đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật, phường Chánh Hưng, dài khoảng 1,2km, có tổng mức đầu tư khoảng 6.870 tỷ đồng. Dự án dự kiến di dời 860 trường hợp nhà ven kênh, thu hồi khoảng 6,13ha đất, với 944 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 860 trường hợp giải tỏa toàn phần và 84 trường hợp giải tỏa một phần.

Dự án dự kiến xây dựng khoảng 1,2km kè bờ Nam kênh Đôi, mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên lộ giới 30m, đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao dọc kênh.

Tổng mức đầu tư của dự án được bố trí cho hai hợp phần, gồm khoảng 6.355 tỷ đồng cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 515 tỷ đồng cho phần chỉnh trang đô thị. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

Bờ Nam kênh Đôi đoạn qua phường Bình Đông là một trong những khu vực được đầu tư chỉnh trang với quy mô lớn.

Tiếp nối đoạn trên là dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, cũng thuộc phường Chánh Hưng. Dự án dài khoảng 2,1km, tổng mức đầu tư khoảng 13.608 tỷ đồng, dự kiến di dời 2.042 trường hợp nhà ven kênh.

Để thực hiện dự án, thành phố dự kiến thu hồi khoảng 11,01ha đất, với 2.060 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần và 18 trường hợp giải tỏa một phần.

Các hạng mục chính gồm xây dựng khoảng 2,1km kè bờ Nam kênh Đôi; mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên 30m; mở rộng cầu Mật và cầu Hiệp Ân; đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao dọc kênh.

Trong tổng mức đầu tư, hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 12.047 tỷ đồng, hợp phần chỉnh trang đô thị khoảng 1.562 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

Xây mới cầu Bà Tàng, mở thêm các tuyến đường

Từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng là dự án thứ ba, nằm trên địa bàn phường Bình Đông. Dự án có chiều dài khoảng 2,6km, tổng mức đầu tư 10.634 tỷ đồng, dự kiến di dời 1.278 trường hợp nhà ven kênh.

Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 11,19ha, với 1.434 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 1.278 trường hợp giải tỏa toàn phần và 156 trường hợp giải tỏa một phần.

Những căn nhà tạm bợ trên kênh sẽ được thay thế bằng không gian cây xanh, công viên dọc tuyến.

Dự án gồm các hạng mục xây dựng khoảng 2,6km kè bờ Nam kênh Đôi; mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên 30m; xây dựng cầu Bà Tàng; đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao.

Trong đó, hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 9.220 tỷ đồng, hợp phần chỉnh trang đô thị khoảng 1.414 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2032.

Đoạn cuối từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi, thuộc phường Bình Đông, dài khoảng 2,9km, có tổng mức đầu tư 17.903 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong 4 dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi.

Dự án dự kiến di dời 1.627 trường hợp nhà ven kênh, thu hồi khoảng 20,85ha đất, với khoảng 1.723 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 1.627 trường hợp giải tỏa toàn phần và 96 trường hợp giải tỏa một phần.

Ngoài xây dựng khoảng 2,9km kè bờ Nam kênh Đôi và mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên 30m, dự án còn đầu tư tuyến đường D8 rộng 30m và đường D7 rộng 14m. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao cũng được đầu tư đồng bộ.

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án khoảng 16.278 tỷ đồng, trong khi hợp phần chỉnh trang đô thị khoảng 1.625 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2032.

Bờ Bắc kênh Đôi đang được triển khai chỉnh trang.

Như vậy, 4 dự án tạo thành một chuỗi đầu tư liên tục từ cầu Rạch Ông - cầu Mật - cầu Hiệp Ân - cầu Bà Tàng - hết bờ Nam kênh Đôi, với tổng chiều dài khoảng 8,8km và tổng mức đầu tư khoảng 49.016 tỷ đồng.

Tổng số trường hợp dự kiến giải tỏa toàn phần tại 4 dự án là 5.807 trường hợp. Nếu tính cả các trường hợp bị ảnh hưởng một phần, tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 7.111 trường hợp. Các hồ sơ dự án xác định nhu cầu tái định cư khoảng 1.742 trường hợp.

Theo hồ sơ các dự án, khu vực bờ Nam kênh Đôi dọc đường Phạm Thế Hiển qua phường Chánh Hưng và Bình Đông dài khoảng 8,8km, có khoảng 5.807 trường hợp nhà ven kênh thuộc diện giải tỏa toàn phần. Đây là một phần đáng kể trong bài toán chỉnh trang nhà ven kênh, rạch của khu vực quận 8 cũ.

Với việc HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư, 4 dự án sẽ có cơ sở tiếp tục các bước chuẩn bị đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định. Hai dự án thuộc địa bàn phường Chánh Hưng dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2031; hai dự án thuộc phường Bình Đông dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2032.

Mỹ Quỳnh