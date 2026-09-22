Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng

VIDEO: Cận cảnh khu “đất vàng” Đào Duy Anh trước đề xuất tháp đôi 99 tầng.

Khu đất số 5-7 Đào Duy Anh rộng gần 3,5 ha, nằm ở vị trí đắc địa của Hà Nội. Trước khi tháo dỡ, nơi đây có Khách sạn Kim Liên cùng nhiều cửa hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Khu đất số 5-7 Đào Duy Anh rộng gần 3,5 ha. Trước khi tháo dỡ, nơi đây có Khách sạn Kim Liên cùng nhiều cửa hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Máy xúc cùng nhiều thiết bị được huy động phá dỡ các công trình.

Nhiều công trình đã được tháo dỡ, phế thải được thu gom, vận chuyển ra ngoài. Diện mạo khu đất thay đổi rõ rệt sau thời gian ngắn.

Liền kề khu vực đang tháo dỡ là Khách sạn Kim Liên. Khách sạn được thành lập năm 1961, tiền thân là khách sạn Bạch Mai, sau đó mang tên Khách sạn Chuyên gia Kim Liên, từng phục vụ chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo phương án đề xuất, hai tòa tháp cao khoảng 568 m, gồm 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD. Tổ hợp được định hướng phát triển đa chức năng; nếu được chấp thuận và xây dựng theo phương án này, công trình sẽ cao hơn Petronas Twin Towers tại Malaysia.

Theo phương án của nhà đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn quý III-IV/2030. Tiến độ thực tế còn phụ thuộc vào quá trình xem xét chủ trương đầu tư, quy hoạch và các thủ tục pháp lý liên quan.