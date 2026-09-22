Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI thông qua Nghị quyết bổ sung khu đất 4,1 ha tại xã Vũ Dương vào danh mục đấu thầu đợt 4. (Ảnh minh hoạ: CTV)

Theo Nghị quyết, tỉnh Ninh Bình bổ sung 1 khu đất vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn. Đó là Khu đất xây dựng Khu dân cư nông thôn Vũ Dương (trên địa bàn xã Vũ Dương) với quy mô diện tích dự kiến khoảng 4,1 ha.

Kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự kiến diễn ra trong năm 2026 với tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục đấu thầu khoảng 180 ngày. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đấu thầu là UBND xã Vũ Dương.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và HĐND tỉnh về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất và tính pháp lý của hồ sơ khu đất. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, đấu thầu; chỉ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khi đáp ứng đầy đủ và đúng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2026.

Thông tin chi tiết Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, bạn đọc xem tại đây: 61_nq-6b42.pdf