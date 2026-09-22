Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tiếp xúc cử tri phường Đô Vinh

Sáng 22-9, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 6) gồm: Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Lê Vũ Chương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri phường Đô Vinh trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đô Vinh.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Đô Vinh gửi đến Kỳ họp thứ 2; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026.

Đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII.

Cử tri phường Đô Vinh kiến nghị tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 58 trường hợp tại khu vực Trung đoàn 937; sớm thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân có cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại do mưa lũ năm 2025; đầu tư, nâng cấp tuyến đường tại Tổ dân phố 1 nhằm hạn chế ngập trong mùa mưa; nghiên cứu nhân rộng các mô hình sinh kế, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cử tri phường Đô Vinh nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm kết nối hệ thống cấp nước sinh hoạt tại khu vực gần Núi Ngỗng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất; đầu tư đường giao thông nông thôn, khắc phục tình trạng ngập cục bộ tại khu vực Đắc Nhơn 1, Đắc Nhơn 2; đầu tư hệ thống thoát nước trên đường Bác Ái để hạn chế nước tràn vào nhà dân khi mưa lớn; sửa chữa tuyến đường dân sinh đã xuống cấp tại khu vực Lương Can 2, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị rà soát diện tích đất do Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Ninh Thuận trước đây quản lý; đối với diện tích không còn nhu cầu sử dụng, nghiên cứu phương án tạo điều kiện để người dân có đất sản xuất theo quy định.

Cử tri ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo địa phương giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Long Biên ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chủ động giải quyết, khắc phục những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến hạ tầng, đất đai, nước sinh hoạt và sản xuất, góp phần ổn định đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Về phát triển sản xuất, đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị quan tâm tạo điều kiện để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phát huy lợi thế, nâng cao giá trị các sản phẩm tiêu biểu của địa phương, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng chí Nguyễn Long Biên mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.