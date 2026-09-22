Nhà máy thuỷ điện tích năng đầu tiên sẽ vận hành vào năm 2029
Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, gồm 4 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.200MW (4 x 300MW), tổng mức đầu tư 21.101 tỷ đồng, được xây dựng trên địa bàn xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hoà.
Đây là dự án thuỷ điện tích năng đầu tiên của Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á, thuộc công trình năng lượng nhóm A, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến dự án vận hành phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2029 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2030, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/nha-may-thuy-dien-tich-nang-dau-tien-se-van-hanh-vao-nam-2029-2026092208582687.htm