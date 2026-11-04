Mở đường đón dòng vốn quốc tế

TPHCM thu hút vốn đầu tư hạ tầng. Ảnh: N.T.

Thêm kênh huy động vốn cho phát triển đô thị

Trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu vốn cho hạ tầng giao thông, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển đô thị ngày càng lớn. Việc hình thành VIFC-HCMC được kỳ vọng mở ra phương thức huy động nguồn lực mới, tăng khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế, giảm phụ thuộc vào các kênh vốn truyền thống.

Một bước tiến đáng chú ý là HĐND TPHCM thông qua nghị quyết liên quan đến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (trái phiếu đô thị). Công cụ này giúp thành phố chủ động huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án phát triển, gắn trách nhiệm trả nợ với khả năng cân đối ngân sách và hiệu quả sử dụng vốn. Trong định hướng phát triển VIFC-HCMC, trái phiếu đô thị còn có thể trở thành sản phẩm tài chính thu hút các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước, mở rộng nguồn lực cho các công trình hạ tầng và dự án trọng điểm.

Ông Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC nhận định, huy động vốn quốc tế đòi hỏi sự vận hành đồng bộ giữa quy hoạch, kỷ luật tài chính, công tác chuẩn bị dự án và khuôn khổ pháp lý. Theo ông Huân, Nghị quyết được ban hành là căn cứ pháp lý để UBND TPHCM chuẩn bị cho đợt phát hành trái phiếu đầu tiên. Đợt phát hành này sẽ đặt nền tảng cho uy tín của TPHCM trên thị trường vốn quốc tế, mở đường cho các đợt huy động vốn tiếp theo, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp từng bước tham gia phát hành trái phiếu tại VIFC-HCMC. Đây cũng là bước đi nhằm kết nối nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng của Thành phố với dòng vốn trung và dài hạn, từng bước hình thành thị trường vốn quốc tế tại TPHCM.

Trước đó, tại chương trình tham vấn về phát hành trái phiếu đô thị với sự tham gia của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), các chuyên gia đã đặt vấn đề về những điều kiện cần thiết để Thành phố tiếp cận thị trường vốn hiệu quả. Theo đó, phát hành trái phiếu cần gắn với quy hoạch phát triển, kỷ luật tài khóa, danh mục dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng và hành lang pháp lý rõ ràng. Việc huy động được nguồn vốn mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là khả năng sử dụng vốn hiệu quả và bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong dài hạn.

Từ thiết lập hệ sinh thái đến kết nối dòng vốn

Song song với việc hoàn thiện các công cụ huy động vốn, VIFC-HCMC đang chuyển dần từ giai đoạn xây dựng cơ chế sang hình thành hệ sinh thái hoạt động thực tế. Tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026, việc công bố 10 thành viên đầu tiên đánh dấu bước tiến trong quá trình tập hợp các định chế tài chính, doanh nghiệp đầu tư và tổ chức cung cấp dịch vụ tham gia phát triển trung tâm. Sự hiện diện của các đơn vị hoạt động trong những lĩnh vực như quản lý vốn, đầu tư, tài chính năng lượng, logistics, thanh toán và giao dịch hàng hóa cho thấy định hướng xây dựng VIFC-HCMC không giới hạn ở hoạt động ngân hàng truyền thống. Thay vào đó, thành phố hướng đến một hệ sinh thái tài chính đa dạng, nơi nguồn vốn có thể kết nối với những nhu cầu đầu tư cụ thể của nền kinh tế.

Mới đây, Tập đoàn Giáo dục EQuest, EQuest Capital và Ngân hàng Standard Chartered chi nhánh New York ký biên bản ghi nhớ về hợp tác huy động nguồn vốn quốc tế cho các dự án giáo dục tại Việt Nam, với quy mô dự kiến lên tới 325 triệu USD. Theo thỏa thuận, Standard Chartered tham gia với vai trò đối tác cấu trúc và thu xếp các gói tài chính. EQuest Capital, thành viên của VIFC-HCMC, sẽ là đầu mối tiếp nhận nguồn vốn trước khi phân bổ cho các dự án. Nguồn vốn dự kiến hướng đến đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó TPHCM được xác định là địa bàn trọng điểm. Ông Trương Hoàng Nam - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Giáo dục EQuest kỳ vọng, thông qua hợp tác với Standard Chartered và vai trò kết nối của VIFC-HCMC, doanh nghiệp từng bước mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn để đầu tư hạ tầng, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục. Sở Tài chính TPHCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tokgistic Pte. Ltd. (Singapore) thực hiện dự án Swift Logistics với tổng vốn đăng ký 980 triệu USD, trong đó vốn góp 196 triệu USD, vốn dự kiến huy động 784 triệu USD.

Những kết nối đầu tư trên diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế để tạo dư địa thu hút các dự án quy mô lớn. Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của thành phố được mở rộng, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn. Thành phố quyết tâm thực hiện kế hoạch phấn đấu mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Việc hình thành các công cụ huy động vốn và mở rộng mạng lưới đối tác cho thấy những bước đi ban đầu của VIFC-HCMC. Tuy nhiên, sức hút của một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ được đo bằng số lượng thành viên hay quy mô các thỏa thuận, mà quan trọng hơn là khả năng đưa nguồn vốn vào những dự án cụ thể, bảo đảm hiệu quả đầu tư và tạo động lực phát triển lâu dài cho thành phố.