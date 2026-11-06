Kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, vượt xa dự báo

Theo báo cáo công bố ngày 6/11 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), số việc làm phi nông nghiệp tăng 165.000 việc làm trong tháng 10/2026, sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, cao hơn nhiều so với mức dự báo 59.000 việc làm của Dow Jones.

Một nhân viên giao hàng thực hiện công việc trên một tuyến phố tại thủ đô Washington, D.C. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,1%, so với mức dự báo 4,2%. Trong khi đó, một thước đo toàn diện hơn, bao gồm cả những người lao động nản lòng đã từ bỏ tìm kiếm việc làm và những người phải làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế, tăng lên 7,9%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm, trong bối cảnh lực lượng lao động dân sự tăng thêm 421.000 người.

Bên cạnh mức tăng việc làm mạnh mẽ trong tháng 10/2026, số liệu của các tháng trước đó cũng được điều chỉnh tăng đáng kể. Cụ thể, số việc làm tăng thêm trong tháng 8 được điều chỉnh lên 186.000, tăng 53.000 so với số liệu trước đó, trong khi con số của tháng 9 được điều chỉnh lên 60.000, tăng 31.000.

Mức tăng tiền lương cũng cao hơn dự báo. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% trong tháng và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi các mức dự báo tương ứng là 0,3% và 2,9%. Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần không thay đổi, duy trì ở mức 34,4 giờ.

Đáng chú ý, tăng trưởng việc làm diễn ra trên diện rộng ở nhiều lĩnh vực, trái ngược với xu hướng trước đây khi ngành chăm sóc sức khỏe chiếm phần lớn số việc làm mới.

Ngành dịch vụ chuyên môn và kinh doanh dẫn đầu các lĩnh vực với mức tăng 70.000 việc làm, tiếp theo là ngành chăm sóc sức khỏe với 42.000 việc làm. Các lĩnh vực khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể gồm vận tải và kho bãi (25.000 việc làm) và sản xuất chế tạo (19.000 việc làm).

Theo CNBC, báo cáo được công bố trong cùng tuần diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó kinh tế, đặc biệt là vấn đề lạm phát, trở thành tâm điểm chú ý. Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng áp đảo trên phạm vi toàn quốc, qua đó giúp đảng này giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, sau khi tập trung mạnh vào các vấn đề liên quan đến chi phí sinh hoạt và khả năng chi trả của người dân trong chiến dịch tranh cử.

Đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), báo cáo cũng được công bố vào thời điểm mang tính bước ngoặt. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đang cân nhắc liệu có nên nối lại việc tăng lãi suất trong tháng 12 hay không, trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng ở mức cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Các nhà giao dịch đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra trong hai ngày 8-9/12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất này tăng lên 76,8%, mặc dù chỉ báo cho thấy Fed có thể chỉ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất nữa sau đó.

Trong những ngày gần đây, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2027 đã giảm phần nào, sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên giao dịch ngày 5/11.

Trong khi đó, phản ứng của thị trường nhìn chung khá dè dặt, với diễn biến trái chiều của các hợp đồng tương lai chứng khoán trước khi thị trường mở cửa. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trên tất cả các kỳ hạn.