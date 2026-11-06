Doanh nghiệp xây dựng TP.HCM tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Cần Thơ

Hoạt động nhằm tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp xây dựng hai thành phố, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư trong bối cảnh Cần Thơ đẩy mạnh phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và thu hút nguồn lực xã hội.

Kết nối tiềm năng, mở rộng không gian hợp tác

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ nhà đầu tư. Các đại biểu tập trung trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật và những ngành có tiềm năng khác.

Các doanh nghiệp xây dựng TP.HCM tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại TP Cần Thơ ngày 6/11.

Theo Hội Xây dựng TP Cần Thơ, việc phối hợp tổ chức đoàn công tác là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giao lưu, xúc tiến đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp TP.HCM tiếp cận thị trường Cần Thơ.

Cần Thơ đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển, phát huy vai trò đô thị hạt nhân và cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo định hướng quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, thành phố hướng tới phát triển thành đô thị trung tâm vùng, tạo động lực thúc đẩy liên kết kinh tế và phát triển các địa phương lân cận.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu đầu tư đô thị, nhà ở, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng kinh tế được dự báo tiếp tục gia tăng. Đây là dư địa để doanh nghiệp xây dựng, tư vấn thiết kế, quản lý dự án và nhà đầu tư TP.HCM tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động tại thị trường Cần Thơ.

Theo thông tin được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ giới thiệu, danh mục mời gọi đầu tư đến năm 2030 gồm 90 dự án thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, có 39 dự án đô thị – nhà ở, 15 dự án hạ tầng khu công nghiệp, 8 dự án hạ tầng cụm công nghiệp, 6 dự án năng lượng, 3 dự án xử lý chất thải và công viên nghĩa trang tập trung. Danh mục còn có các dự án thương mại, giáo dục, kinh tế, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Đại diện các doanh nghiệp đến từ TP.HCM tìm hiểu cửa gỗ nhựa composite tại nhà máy của Công ty Cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Jicowood Việt Nam tại KCN Trà Nóc 1 TP Cần Thơ.

Đáng chú ý, nhóm đô thị – nhà ở chiếm số lượng lớn nhất, cho thấy nhu cầu phát triển không gian đô thị và khu dân cư tại Cần Thơ còn nhiều dư địa. Các dự án có thể tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia từ nghiên cứu, tư vấn quy hoạch, thiết kế đến đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng và công trình dịch vụ.

Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đặt ra nhu cầu về giao thông nội khu, cấp thoát nước, xử lý môi trường, nhà xưởng và công trình phụ trợ. Đây là những lĩnh vực phù hợp để doanh nghiệp xây dựng tìm kiếm đối tác, hình thành liên danh hoặc mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, mức độ chuẩn bị pháp lý, quy hoạch và thủ tục của từng dự án không đồng đều. Một số dự án đã có quy hoạch phân khu, trong khi những dự án khác vẫn đang hoàn thiện hồ sơ hoặc thực hiện các thủ tục liên quan. Vì vậy, việc tiếp cận thông tin từ sớm sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá điều kiện đầu tư, lựa chọn dự án phù hợp với năng lực và nguồn lực.

Phát huy vai trò các hội nghề nghiệp

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM, cho biết trong dài hạn, hợp tác giữa các hội không chỉ dừng ở giao lưu, trao đổi mà hướng đến những hoạt động thiết thực như tổ chức hội nghị kết nối đầu tư, giới thiệu dự án, khảo sát thực tế và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tìm hiểu cơ hội.

Đoàn công tác Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM trao quà lưu niệm tặng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ.

Với mạng lưới hội viên gồm doanh nghiệp, chuyên gia và các đơn vị hoạt động trong ngành xây dựng, các hội nghề nghiệp có thể đóng vai trò cầu nối giữa nhà đầu tư, cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Thông qua việc chia sẻ thông tin, giới thiệu đối tác và kết nối nhu cầu hợp tác, các hội góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

Hội Xây dựng TP Cần Thơ cũng xác định sẽ chủ động phối hợp với Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM trong việc chuẩn bị các nội dung hợp tác, góp phần thúc đẩy xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai thành phố.

Trong bối cảnh Cần Thơ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển đô thị và hạ tầng, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM có thể bổ sung nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực triển khai dự án.

Từ những kết nối ban đầu, các bên kỳ vọng từng bước hình thành chương trình hợp tác cụ thể, đưa cơ hội đầu tư đến gần hơn với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển xây dựng, đô thị và kinh tế TP Cần Thơ trong thời gian tới.