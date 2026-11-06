Tăng cường khả năng khai thác tài sản gắn với văn hóa để tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển văn hóa tại Gia Lai

Đây là một trong những hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035. Ông Trần Văn Duy, Chánh Văn phòng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước chủ trì lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Trần Văn Duy nhấn mạnh, để các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy bền vững, bên cạnh nguồn lực đầu tư từ Nhà nước, cần quan tâm huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng, người dân và các chủ thể trực tiếp tham gia hoạt động văn hóa. Trong đó, tài sản của hộ gia đình, nghệ nhân, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh gắn với văn hóa không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là nguồn lực quan trọng góp phần duy trì nghề truyền thống, phát triển sinh kế và tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương. Việc nghiên cứu khả năng khai thác những tài sản này để tham gia giao dịch bảo đảm, tiếp cận nguồn vốn tín dụng sẽ mở ra thêm cơ hội huy động nguồn lực xã hội phục vụ phát triển văn hóa.

Ông Trần Văn Duy, Chánh Văn phòng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước phát biểu

Ông Trần Văn Duy cũng nhấn mạnh, việc phổ biến pháp luật cần gắn với khảo sát, tìm hiểu thực tiễn để nhận diện đầy đủ các loại tài sản, nhu cầu sử dụng vốn cũng như những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình khai thác tài sản. Qua đó, cơ quan quản lý có thêm thông tin thực tiễn phục vụ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp, bảo đảm việc khai thác tài sản vừa tuân thủ quy định pháp luật, vừa phát huy được giá trị kinh tế và văn hóa của tài sản.

Tại lớp tập huấn kết hợp khảo sát, các báo cáo viên đã trao đổi, cung cấp những kiến thức khái quát về giá trị văn hóa bản địa, tiềm năng phát triển các sản phẩm văn hóa, khả năng huy động nguồn lực xã hội; đồng thời phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về tài sản, quyền sở hữu, biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm. Các nội dung được truyền đạt hướng tới việc giúp đại biểu nhận diện khả năng sử dụng tài sản hợp pháp để tham gia giao dịch bảo đảm, qua đó tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển văn hóa.

Gắn với nội dung tập huấn, hoạt động khảo sát được triển khai nhằm tìm hiểu tình hình tài sản của các hộ gia đình, nghệ nhân, hợp tác xã và các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; khả năng khai thác, sử dụng các tài sản gắn với văn hóa, nghề truyền thống và hoạt động sản xuất, kinh doanh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trong đó, các loại tài sản như sản phẩm thủ công truyền thống, hàng dệt thổ cẩm, công cụ, máy móc, phương tiện sản xuất và các tài sản hợp pháp khác được quan tâm tìm hiểu về khả năng tham gia giao dịch bảo đảm nhằm tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Thông qua trao đổi với các đại biểu và các chủ thể tại địa phương, Đoàn công tác tập trung ghi nhận những khó khăn liên quan đến giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, việc xác định giá trị tài sản, khả năng đáp ứng điều kiện vay vốn và thực hiện thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm. Những ý kiến, phản ánh từ cơ sở không chỉ giúp làm rõ nhu cầu thực tế của người dân mà còn góp phần nhận diện những rào cản trong việc đưa các tài sản gắn với hoạt động văn hóa tham gia vào các giao dịch dân sự, kinh tế.

Tại buổi tổng kết lớp tập huấn kết hợp khảo sát, ông Trần Văn Duy ghi nhận tinh thần tham gia nghiêm túc, trách nhiệm của các báo cáo viên và đại biểu; đồng thời đánh giá cao những ý kiến trao đổi, phản ánh xuất phát từ thực tiễn địa phương. Ông nhấn mạnh, kết quả tập huấn và khảo sát là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác các loại tài sản gắn với văn hóa, đặc biệt là tài sản của các hộ gia đình, nghệ nhân và cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa. Qua đó, góp phần đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận nguồn vốn, phát triển sinh kế gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về tài sản và đăng ký biện pháp bảo đảm cho các đại biểu; đồng thời cung cấp thêm thông tin thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả các nguồn lực tài sản gắn với văn hóa, góp phần huy động nguồn lực xã hội phục vụ phát triển văn hóa bền vững.