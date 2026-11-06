Tết 2027, lao động nào ở Hà Nội có thể được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng?

Nhóm thuộc diện được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng

Theo thông tin từ LĐLĐ TP Hà Nội, ngày 5.11, đơn vị đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Theo kế hoạch, LĐLĐ thành phố dự kiến trợ cấp cho khoảng 65.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức 1 triệu đồng/người. Tổng kinh phí dự kiến là 65 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, các nhóm được ưu tiên hỗ trợ gồm: Người lao động có hoàn cảnh khó khăn: Bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn.

Ảnh minh hoạ: AI

Tiếp đến là người bị ảnh hưởng về việc làm, thu nhập: Bị giảm việc làm, mất việc làm, bị hoãn hợp đồng lao động hoặc thu nhập giảm sút.

Người làm việc tại doanh nghiệp khó khăn: Doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội hoặc không có thưởng Tết cũng thuộc nhóm được nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó là lao động làm công việc đặc thù: Người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

Nhóm tiếp theo là người lao động thuộc nhóm cần được quan tâm: Công nhân thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Nhóm dự kiến thuộc diện được nhận hỗ trợ nữa là người lao động làm việc xuyên Tết và các trường hợp khó khăn đặc biệt: Người ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết; công chức, viên chức và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Như vậy, chính sách không chỉ hướng đến người lao động bị mất việc, giảm thu nhập mà còn quan tâm đến những người đang làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, người có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc phải ở lại làm việc trong dịp Tết.

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Bên cạnh khoản trợ cấp 1 triệu đồng/người, LĐLĐ TP Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” kết hợp “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp tại 4 địa điểm.

Trong đó, chương trình cấp thành phố dự kiến diễn ra ngày 22.1.2027 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, với khoảng 1.000 người tham dự, trong đó có 800 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ba địa điểm còn lại gồm Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), sân vận động xã Thường Tín và khu vực Vườn hoa Phùng Khắc Khoan (xã Thạch Thất), dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 25.1.2027. Mỗi địa điểm có khoảng 800 người tham dự chương trình Tết Sum vầy, trong đó có 700 công nhân lao động khó khăn. Các điểm này đồng thời tổ chức khoảng 100 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động, bao gồm 4 gian hàng “0 đồng” của LĐLĐ thành phố.

Ở cấp cơ sở, công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở được yêu cầu chủ động huy động nguồn lực, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết; tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, các hoạt động vui Xuân và chăm lo cho công nhân không có điều kiện về quê.

Đáng chú ý, LĐLĐ thành phố dự kiến hỗ trợ mỗi công đoàn xã, phường 50 triệu đồng để tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, trong đó có kinh phí tặng 30 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn sẽ tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, kế hoạch trả lương, thưởng Tết; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với doanh nghiệp công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước kỳ nghỉ ít nhất 20 ngày.

Với tổng kinh phí dự kiến 65 tỉ đồng, chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 của Công đoàn Thủ đô hướng đến hỗ trợ kịp thời những đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, góp phần giúp người lao động có điều kiện đón Tết ấm áp, đồng thời tạo động lực để họ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.