Tối 6/11, tại khu vực Vòng bán nguyệt, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức chương trình "Điểm hẹn cuối tuần" tháng 11 với chủ đề "Phụ nữ Đà Nẵng hiểu luật để sống tự tin". Chương trình do Hội LHPN phường Sơn Trà đăng cai thực hiện.

Hoạt động nhằm đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống, giúp phụ nữ nhận diện những vấn đề pháp lý thường gặp, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình.

Bà Thái Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Sơn Trà, nhấn mạnh, pháp luật hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc; chăm sóc, bảo vệ trẻ em đến tham gia giao thông an toàn, ứng xử văn minh trên mạng xã hội và bảo vệ quyền lợi trong lao động, kinh doanh.

Đối với phụ nữ, hiểu biết pháp luật không chỉ giúp mỗi người tự tin đưa ra những lựa chọn đúng đắn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình mà còn biết cách chia sẻ, hỗ trợ những người xung quanh. Khi gặp những vấn đề sai trái, phụ nữ biết lên tiếng; khi gặp khó khăn, biết tìm kiếm sự hỗ trợ và ứng xử có trách nhiệm trong các mối quan hệ xã hội.

Theo bà Phương Lan, thông qua các tiết mục văn nghệ, dân vũ và hoạt động giao lưu, đặc biệt là phần trao đổi tình huống thực tế với chủ đề “Chuyện quanh ta - Hiểu luật, ứng xử đúng” đã giúp hội viên phụ nữ tiếp cận kiến thức pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu. Qua đó, mỗi người có thể tích lũy thêm kiến thức hữu ích về pháp luật, phục vụ đời sống.

“Thông điệp chương trình muốn gửi gắm là hiểu luật để tự tin hơn, ứng xử đúng hơn, cùng xây dựng cộng đồng an toàn, bình đẳng và nhân ái”, bà Lan chia sẻ.

Chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” tháng 11 có chủ đề “Phụ nữ Đà Nẵng hiểu luật để sống tự tin”

Tham dự chương trình, bà Nguyễn Lê Hoa, người dân TP Đà Nẵng, đánh giá chủ đề "Phụ nữ Đà Nẵng hiểu luật để sống tự tin" thiết thực, phù hợp với yêu cầu của đời sống hiện nay. Theo bà, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức pháp luật để ứng xử phù hợp, giải quyết tốt các mối quan hệ trong gia đình và xã hội. Đây cũng là nền tảng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, tích cực và có trách nhiệm.

Bà Nguyễn Lê Hoa, người tham gia chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” tháng 11 chủ đề “Phụ nữ Đà Nẵng hiểu luật để sống tự tin”

Bà Nguyễn Thị Ngân, Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ tại phường Hải Châu, cho rằng, trước đây phụ nữ có ít cơ hội tiếp cận với kiến thức pháp luật do nhiều rào cản. Tuy nhiên, hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phụ nữ đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để tìm hiểu, nâng cao nhận thức.

Bà Nguyễn Thị Ngân chia sẻ tại sự kiện

“Thông qua những buổi sinh hoạt, giao lưu như thế này, chị em có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật, hiểu rõ hơn quyền lợi của mình, những vấn đề được pháp luật bảo vệ và cách bảo vệ quyền lợi chính đáng khi cần thiết”, bà Ngân chia sẻ.

Bà Ngân mong muốn những chương trình thiết thực như "Điểm hẹn cuối tuần" tiếp tục được duy trì, nhân rộng để ngày càng có nhiều phụ nữ được trang bị kiến thức pháp luật và vận dụng vào đời sống.