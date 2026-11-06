Bị đuổi khỏi công ty, người đàn ông chi hơn 103.000 tỷ đồng mua lại doanh nghiệp sau 15 năm

Nhắc đến những thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp gây chú ý trong giới công nghệ Mỹ, không thể bỏ qua câu chuyện của Eric Baker – doanh nhân từng bị buộc rời khỏi StubHub, nhưng sau đó quay trở lại và chi 4,05 tỷ USD để mua lại chính công ty mình góp công sáng lập.

Đây được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý trong sự nghiệp của Baker, khi ông không chỉ trở lại doanh nghiệp cũ mà còn thực hiện điều đó thông qua một công ty do chính mình xây dựng sau khi ra đi.

Bị loại khỏi công ty do bất đồng với cộng sự

Năm 2000, khi đang theo học chương trình MBA tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Stanford, Eric Baker cùng Jeff Fluhr thành lập StubHub – nền tảng chuyên mua bán vé các sự kiện thể thao, âm nhạc và giải trí.

Eric Baker (bên trái) và Jeff Fluhr (bên phải) thời mới xây dựng StubHub. ↵

Thời điểm đó, thị trường vé sự kiện còn tồn tại nhiều bất cập. Người hâm mộ thường phải tìm đến các đại lý trung gian hoặc giao dịch trực tiếp với người bán bên ngoài địa điểm tổ chức. Việc tìm kiếm vé phù hợp, so sánh giá cả và xác minh độ tin cậy của người bán cũng không hề đơn giản.

Nhận thấy khoảng trống này, Baker và Fluhr xây dựng StubHub thành một sàn giao dịch trực tuyến, cho phép người mua tìm kiếm vé từ nhiều nguồn khác nhau. Những người đã mua vé nhưng không có nhu cầu sử dụng cũng có thể đăng bán lại.

Mô hình kinh doanh mới giúp hoạt động mua bán vé trở nên thuận tiện hơn, đồng thời hình thành một thị trường vé thứ cấp có tổ chức.

Dù ra đời trong bối cảnh bong bóng dot-com vừa vỡ, StubHub vẫn từng bước phát triển và trở thành một trong những nền tảng nổi bật tại Mỹ trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp bắt đầu tăng trưởng, những bất đồng giữa hai nhà sáng lập về định hướng phát triển ngày càng lớn. Đến năm 2004, Eric Baker phải rời khỏi công ty do không tìm được tiếng nói chung với cộng sự.

Sau khi rời StubHub, Baker chuyển đến London (Anh) vào năm 2005. Ban đầu, ông dự định dành thời gian nghỉ ngơi và du lịch. Tuy nhiên, một trải nghiệm cá nhân đã khiến doanh nhân này nhìn thấy cơ hội kinh doanh mới.

Khi tìm cách mua vé xem một trận bóng đá thuộc giải Ngoại hạng Anh, Baker nhận ra thị trường châu Âu vẫn thiếu một nền tảng giao dịch vé trực tuyến thuận tiện như StubHub tại Mỹ.

Baker quyết định xây dựng một doanh nghiệp mới để khai thác thị trường quốc tế.

Eric Baker chính thức mua lại StubHub vào năm 2019 và hoàn tất thương vụ này vào đầu năm 2020

Năm 2006, ông thành lập Viagogo, nền tảng mua bán vé trực tuyến hướng đến người dùng ở nhiều quốc gia. Công ty được thiết kế để hỗ trợ giao dịch xuyên biên giới, nhiều loại tiền tệ và kết nối người mua, người bán tại các thị trường khác nhau.

Trong khi đó, StubHub tiếp tục mở rộng hoạt động tại Mỹ và thu hút sự quan tâm của các tập đoàn lớn. Tháng 1/2007, eBay mua lại nền tảng này với giá 310 triệu USD, tương đương khoảng 7.943 tỷ đồng.

Viagogo của Baker cũng từng bước mở rộng mạng lưới người dùng, phát triển tại nhiều quốc gia và trở thành một tên tuổi đáng chú ý trên thị trường vé thứ cấp quốc tế.

Màn trở lại với thương vụ 4,05 tỷ USD

Dù đã rời StubHub, Eric Baker vẫn không từ bỏ ý định đưa nền tảng này trở lại dưới sự điều hành của mình. Cơ hội xuất hiện vào năm 2019, khi eBay quyết định bán StubHub trong quá trình rà soát và tái cơ cấu danh mục kinh doanh.

Eric Baker.

Đối với Baker, đây không đơn thuần là cơ hội mở rộng quy mô Viagogo mà còn là dịp để trở lại với doanh nghiệp ông từng góp công xây dựng.

Để thực hiện thương vụ, Baker huy động sự hỗ trợ từ nhiều nhà đầu tư, trong đó có WestCap, Madrone Capital Partners và Bessemer Venture Partners.

Tháng 11/2019, eBay và Viagogo công bố thỏa thuận chuyển nhượng StubHub với giá 4,05 tỷ USD tiền mặt, tương đương khoảng 103.773 tỷ đồng. Đến tháng 2/2020, thương vụ chính thức hoàn tất.

Eric Baker đưa StubHub trở lại dưới quyền kiểm soát của mình thông qua thương vụ mua lại từ eBay.

Như vậy, sau khi rời khỏi StubHub, Baker đã xây dựng một doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, phát triển đối thủ cạnh tranh với công ty cũ rồi sử dụng chính doanh nghiệp này để mua lại StubHub từ eBay.

Hai nền tảng sau đó được hợp nhất dưới một hệ thống, tạo thành doanh nghiệp có quy mô hoạt động rộng hơn. Theo thông báo của eBay khi công bố thương vụ, việc kết hợp hai nền tảng được kỳ vọng giúp người dùng tại hơn 70 quốc gia tiếp cận nguồn vé phong phú hơn, đồng thời mở rộng mạng lưới khách hàng cho người bán.

Tuy nhiên, thương vụ trị giá hàng tỷ USD vừa hoàn tất cũng là lúc doanh nghiệp của Baker đối mặt với một biến cố lớn. Đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến hàng loạt buổi hòa nhạc, giải đấu thể thao và sự kiện trực tiếp trên toàn cầu bị hủy hoặc hoãn.

Doanh nghiệp phải tìm cách vượt qua giai đoạn gần như đóng băng của ngành giải trí trực tiếp. Khi các sự kiện dần được tổ chức trở lại, nhu cầu mua vé phục hồi, đặc biệt nhờ sức hút từ những chương trình lớn như Eras Tour của Taylor Swift hay Renaissance World Tour của Beyoncé.

Từ một nhà sáng lập phải rời khỏi doanh nghiệp vì bất đồng với cộng sự, Eric Baker đã xây dựng một công ty mới, phát triển nó thành đối thủ đáng gờm rồi quay lại mua chính doanh nghiệp cũ với giá 4,05 tỷ USD.