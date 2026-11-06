Nâng cao chất lượng quy định pháp luật, hướng tới cải thiện thứ hạng quốc gia

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện kết quả cải thiện chất lượng các quy định pháp luật của Bộ, ngành, địa phương năm 2026; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2027 và giai đoạn tiếp theo. nghĩa của Hội thảo.

Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan, thực chất kết quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật năm 2026, nhất là tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản và công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; nhận diện rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng quy định pháp luật; xác định những tiêu chí của Chỉ số còn hạn chế, cần ưu tiên cải thiện. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, đánh giá tác động, tham vấn, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, gắn với mục tiêu cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong giai đoạn 2030–2045; tăng cường trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm việc cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả.

Quang cảnh Hội thảo

Chia sẻ về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật năm 2026, và đề xuất một số giải pháp nâng cao điểm số, thứ hạng của Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam, ông Lê Tuấn Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho biết, chỉ số Cải thiện chất lượng các quy định pháp luật là một chỉ số thành phần của bộ Chỉ số GII. Từ năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó, giao “Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương thực hiện nhiệm vụ cải thiện chất lượng các quy định pháp luật”.

Theo Báo cáo gần đây của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO), năm 2026, Chỉ số Chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam đạt thứ hạng 91, tăng 04 bậc so với năm 2025 và năm 2024. Điều này cho thấy những chuyển biến tích cực trong nỗ lực hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đáng chú ý, tại Báo cáo về xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, các mục tiêu về thứ hạng của Chỉ số Chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam trong giai đoạn 2030–2045 đã được định hướng với yêu cầu rất cao, cụ thể: đạt thứ hạng 80 vào năm 2030, thứ hạng 65 vào các năm 2035, thứ hạng 55 vào năm 2040 và tiến tới thứ hạng 45 vào năm 2045.

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chia sẻ

Để hiện thực hóa các mục tiêu nâng cao thứ hạng Chỉ số Chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam trong giai đoạn tới, Phó Vụ trưởng Lê Tuấn Phong đề xuất các giải pháp cụ thể như: tiếp tục đổi mới, hoàn thiện pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục hoàn thiện Luật Văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật hiện hành, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới về đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nhất là yêu cầu tại Kết luận số 09-KL/TW; tích cực triển khai Luật này sau khi được Quốc hội thông qua; quy định pháp luật cần bảo đảm minh bạch, ổn định, dễ thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước và hạn chế tối đa tình trạng phải sửa đổi nhiều lần do bất cập trong thiết kế chính sách; đổi mới thực chất quy trình xây dựng pháp luật, chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng chính sách; bảo đảm nguồn lực và nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật; chú trọng kỹ năng phân tích, thiết kế chính sách, đánh giá tác động và tham vấn.

Tại Hội thảo các đại biểu chia sẻ về thực trạng điểm số và thứ hạng của chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam trong Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026; cải thiện chất lượng các quy định pháp luật tại Thành phố Bắc Ninh; cải thiện chất lượng các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.