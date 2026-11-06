Đế chế golf 5 tỷ USD sụp đổ

Giải đấu khai mạc vào tháng 6/2022. Ảnh: Will Martin/Business Insider.

Tại phiên điều trần kéo dài 13 phút ở tòa án phá sản bang New Jersey (Mỹ) ngày 5/11, đại diện giải golf thông báo chuyển sang thanh lý toàn bộ tài sản sau khi kế hoạch tái cấu trúc thất bại. Theo The Athletic, công ty sẽ bán các tài sản còn lại, bao gồm bất động sản và thương hiệu, để lấy tiền trả nợ. Quá trình giải thể dự kiến bắt đầu từ ngày 9/11.

“Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi tin rằng chuyển sang quá trình đóng cửa có trật tự là hướng đi có trách nhiệm nhất đối với giải đấu”, Gene Davis và Jon Zinman, thành viên Ủy ban Đặc biệt thuộc Hội đồng quản trị LIV Golf, cho biết.

Nhà đầu tư cuối cùng rút lui

Quyết định trên được đưa ra sau khi BC Partners Credit, bộ phận tín dụng thuộc BC Partners, công ty đầu tư quốc tế có trụ sở tại Anh, rút khỏi kế hoạch cứu LIV Golf.

BC Partners Credit trước đó cam kết cung cấp 300 triệu USD để đưa giải đấu vượt qua quá trình tái cấu trúc theo Chương 11 của luật phá sản Mỹ. Công ty được kỳ vọng trở thành nhà tài trợ chính mới sau khi Public Investment Fund (PIF), quỹ đầu tư quốc gia Saudi Arabia, ngừng rót vốn hồi tháng 4.

Bộ phận tín dụng đã đạt thỏa thuận với hơn 30 golfer cho mùa giải 2027. Tuy nhiên, có khoảng 10 người vẫn chưa đồng ý với mô hình tài chính mới. Hạn chót ngày 25/10 trôi qua mà nhóm này không ký hợp đồng.

Mô hình “LIV Golf 2.0” được xây dựng với mục tiêu giảm chi phí, trong đó các golfer nhận cổ phần trong giải đấu và mức đãi ngộ được điều chỉnh đáng kể so với những hợp đồng bảo đảm trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD trước đây.

Một số golfer tìm cách quay lại bàn đàm phán vào tối 4/11 sau khi xuất hiện thông tin nhà đầu tư có thể rút lui. Tuy nhiên, phía rót vốn kết luận rằng không còn đủ điều kiện để tiếp tục kế hoạch.

Chỉ một tháng trước, triển vọng của giải đấu vẫn tương đối tích cực. Ngày 6/10, Ted Goldthorpe, đồng sáng lập BC Partners Credit, từng tuyên bố giải đấu sẽ tuyển lại nhân viên và bắt đầu chuẩn bị cho các sự kiện năm sau. Tuy nhiên, quá trình thuyết phục golfer ký hợp đồng diễn ra chậm hơn dự kiến.

Jon Rahm giành chức vô địch cá nhân ở vòng đấu cuối cùng của giải LIV Golf Indianapolis hồi tháng 8. Ảnh: Jerod Ringwald/Reuters.

Công ty không công bố danh sách đầy đủ những golfer cam kết thi đấu trong năm 2027. Trong những tuần trước khi kế hoạch cứu giải đổ vỡ, nhiều tên tuổi lớn đã xác nhận rời hệ thống. Jon Rahm, golfer hàng đầu của hệ thống, cùng ngôi sao Ryder Cup Tyrrell Hatton nằm trong số này. Những gương mặt gắn bó từ thời kỳ đầu như Sergio Garcia, Louis Oosthuizen, Ian Poulter và Graeme McDowell cũng quyết định ra đi.

Các golfer trẻ như Tom McKibbin và David Puig cũng không tiếp tục với phiên bản mới của giải. Việc mất nhiều tên tuổi lớn khiến kế hoạch xây dựng một giải đấu có thể tự vận hành về tài chính trở nên khó khăn hơn. BC Partners rút đề nghị đầu tư, khiến hệ thống golf này gần như không còn cơ hội tồn tại. Trước đó, quỹ đầu tư quốc gia Saudi Arabia (PIF) đã cấp khoản vay cuối cùng để giải đấu duy trì hoạt động trong quá trình phá sản.

5 tỷ USD cho tham vọng thay đổi làng golf

LIV Golf Investments được thành lập ngày 29/10/2021 và tổ chức giải đấu đầu tiên tại London (Anh) vào tháng 6/2022.

Greg Norman, cựu golfer chuyên nghiệp người Australia, giữ chức CEO trong giai đoạn đầu. Yasir Al-Rumayyan, Chủ tịch PIF, giữ vai trò thống đốc giải và là một trong những người ủng hộ dự án nhất.

Với nguồn vốn dồi dào từ Saudi Arabia, giải đấu đã thu hút nhiều golfer hàng đầu thế giới như Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka và Dustin Johnson. Một số ngôi sao được đề nghị hợp đồng bảo đảm trị giá hàng trăm triệu USD để rời PGA Tour, hệ thống giải golf chuyên nghiệp hàng đầu tại Mỹ.

Trong khoảng 5 năm, khoảng 5 tỷ USD đã được chi cho dự án.

LIV Golf cũng cố gắng tạo ra mô hình thi đấu khác biệt với các giải truyền thống. Các sự kiện diễn ra trong 3 ngày với 54 hố, kết hợp nội dung cá nhân và đồng đội. Ngoài golf, ban tổ chức đầu tư vào âm nhạc, giải trí và trải nghiệm tại địa điểm thi đấu nhằm thu hút nhóm khán giả trẻ hơn.

Mô hình này đạt kết quả tích cực tại một số thị trường như Australia và Nam Phi.

Sự xuất hiện của LIV Golf năm 2022 khiến PGA Tour mất một số ngôi sao hàng đầu vào tay đối thủ mới. Ảnh: Icon Sportswire.

Tại Mỹ, hệ thống giải golf gặp nhiều khó khăn hơn. Giải không thu hút được lượng tài trợ thương mại đủ lớn trong những năm đầu, lượng người xem truyền hình thấp hơn đáng kể so với PGA Tour.

Đến tháng 4, PIF quyết định dừng khoản đầu tư trong bối cảnh quỹ chịu thêm áp lực lên danh mục tài sản. CEO Scott O’Neil sau đó hủy hai sự kiện để tiết kiệm nguồn lực trong lúc tìm nhà đầu tư mới.

BC Partners xuất hiện vào tháng 8, sau khi hệ thống giải golf đã hủy giải vô địch đồng đội. Tuy nhiên, kế hoạch tái sinh giải đấu cuối cùng cũng không thể hoàn tất.

“Xây dựng nền tảng toàn cầu với mục tiêu đưa những khán giả mới, trẻ hơn và đa dạng hơn đến với golf là hành trình đáng nhớ đối với tất cả chúng tôi. LIV Golf vui vẻ, khắc nghiệt, truyền cảm hứng, đôi khi đầy thử thách nhưng luôn đáng giá”, O’Neil cho biết.