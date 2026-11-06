Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

TS Nguyễn Mai Lan nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: NTCC.

Ngày 6/11, Đảng uỷ các trường đại học, cao đẳng TPHCM phối hợp cùng Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho Đảng viên.

TS Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. TS Lan vào Đảng ngày 5/12/1986, chính thức sau đó một năm.

Chia sẻ khi vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, TS Nguyễn Mai Lan nói xúc động và tự hào khi hành trình 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng gắn liền với 40 năm đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới. Với TS Lan, đây là chặng đường đầy ý nghĩa khi được chứng kiến đất nước vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển và TPHCM ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.

Nhìn lại hành trình 40 năm, TS Nguyễn Mai Lan đã dành nhiều thời gian, tâm huyết gắn bó cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khi còn là trung tâm đào tạo công nhân may và giờ đây là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM và cả nước.

Theo TS Nguyễn Mai Lan, Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đảng ủy UBND TPHCM và Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM chúc mừng TS Nguyễn Mai Lan. Ảnh: NTCC.

Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã xây dựng thành công “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, tủ sách và thư viện trực tuyến về Bác tại các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các chương trình về nguồn tại Điện Biên, Quảng Trị, Huế, Đồng Tháp, TPHCM... để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, Đảng viên và sinh viên, đồng thời luôn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động và công tác an sinh xã hội.