Quảng Ninh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 6/11, làm việc với ngành Y tế về thực trạng nguồn nhân lực và kết quả triển khai các chính sách thu hút nguồn nhân lực của ngành thời gian qua, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực y tế là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm mọi người dân, dù ở bất cứ địa bàn nào, đều được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy khẳng định, với sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quảng Ninh hiện nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh, với tỷ lệ bác sĩ đạt 19,18 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ điều dưỡng đạt 29,08 điều dưỡng/10.000 dân.

Trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ cũng như năng lực triển khai các kỹ thuật y tế ngày càng được nâng cao.

Hiện toàn ngành có 1.577 người có trình độ sau đại học, 5.917 người trình độ đại học.

Trong đó, khối y tế công lập có tỷ lệ nhân lực trình độ đại học và sau đại học cao nhất, với 1.514 người trình độ sau đại học và 4.192 người trình độ đại học, chiếm tổng cộng 62,9% nhân lực toàn khối.

Riêng bác sĩ khối y tế công lập có 152 người trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 916 người trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I và 1.107 bác sĩ trình độ đại học.

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực y tế công lập được quan tâm chỉ đạo, từng bước gắn với vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức và yêu cầu phát triển chuyên môn của từng đơn vị.

Giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 9/2026, ngành đã tuyển dụng, ký hợp đồng lao động và tiếp nhận 3.053 người, trong đó có 887 bác sĩ; đồng thời triển khai chính sách thu hút bác sĩ và tăng cường hỗ trợ nhân lực cho các đơn vị khó khăn.

Công tác đào tạo sau đại học được chú trọng, với 504 cán bộ được đào tạo trong giai đoạn 2021-2025, góp phần phát triển đội ngũ có trình độ chuyên môn cao.

Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế, báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra bài toán lớn nhất ngành Y tế thành phố cần tập trung giải quyết ngay là sự chênh lệch về năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất giữa các tuyến, các vùng miền, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Việc phân bổ, điều tiết nhân lực giữa các tuyến và giữa các địa bàn cần tiếp tục được rà soát, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành Y tế phải xây dựng chiến lược tổng thể, dài hạn trong phát triển và sử dụng nguồn nhân lực.

Trọng tâm là từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về số lượng và trình độ chuyên môn về nhân lực y tế giữa các vùng miền, địa phương.

Theo đó, ngành Y tế cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện thực trạng nguồn nhân lực, trên cơ sở đó xây dựng phương án điều phối, luân chuyển đội ngũ bác sĩ giữa các cơ sở y tế.

Qua đó, vừa tăng cường năng lực cho y tế cơ sở, vừa tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn…

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực y tế là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm mọi người dân, dù ở bất cứ địa bàn nào, đều được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.