Minh bạch để phụ huynh đồng hành

Công tác chuẩn bị họp phụ huynh đầu năm học

Rõ ràng để tự nguyện đúng nghĩa

Đầu năm học, bên cạnh chương trình, nền nếp và kế hoạch giáo dục, những nội dung cần sự phối hợp của cha mẹ học sinh thường được đưa ra trao đổi trong các cuộc họp phụ huynh. Khi mục đích rõ ràng, thiết thực, sự đồng thuận thường đến tự nhiên. Ngược lại, cách diễn đạt chưa rõ về mức hỗ trợ hay thời gian đóng góp đôi khi dễ khiến phụ huynh cảm thấy “tự nguyện” nhưng vẫn có áp lực.

Chị Huỳnh Thị Ngân, phụ huynh có con đang học tại một trường THPT trên địa bàn phường Phú Thủy chia sẻ: “Điều phụ huynh mong muốn là mọi khoản hỗ trợ đều rõ ràng, thiết thực và không tạo áp lực. Ai có điều kiện thì hỗ trợ theo khả năng, còn nếu không tham gia cũng không nên cảm thấy áy náy hay bị so sánh”.

Từ ngày 15/11/2026, những vấn đề này được quy định cụ thể hơn khi Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT ngày 28/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) về Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực, thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT. Theo quy định mới, Ban Đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, không ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hay thời hạn hỗ trợ. Nghiêm cấm việc ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh.

Họp phụ huynh đầu năm

Cùng với đó, Ban Đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban. Với những hoạt động cần sự hỗ trợ, ban phải công khai mục đích, nội dung, nhu cầu và phương thức thực hiện. Phụ huynh có thể tự nguyện cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp, thay vì thông qua ban đại diện... Quy định này góp phần tách bạch rõ hơn việc phối hợp hoạt động với vấn đề thu, quản lý tiền, qua đó hạn chế những cách hiểu khác nhau về chữ “tự nguyện”.

Đúng vai trò, rõ trách nhiệm

Để các quy định mới được triển khai thống nhất, Sở GD & ĐT Lâm Đồng đã đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc tổ chức thông tin, phổ biến Thông tư 81 đến các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại Trường THCS Trưng Vương (phường Tiến Thành), nhà trường chủ động thông tin những điểm mới đến phụ huynh. ông Phạm Thái Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, quy định mới giúp hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh rõ ràng hơn, nhất là trong phối hợp giáo dục và vận động, thu chi.

“Thông tư 81 ban hành ngày 28/9, đến 15/11 mới có hiệu lực, trong khi đầu năm học, nhiều lớp và Ban đại diện đã họp, triển khai một số nội dung theo quy định cũ. Để tránh lúng túng trong giai đoạn chuyển tiếp, nhà trường đã thông tin, hướng dẫn ngay khi nhận được Thông tư, giúp phụ huynh hiểu và điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp”, ông Hùng cho biết.

Phụ huynh cấp mầm non tham gia họp phụ huynh đầu năm

Điều lệ mới cũng làm rõ vị trí của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong mối quan hệ gia đình - nhà trường. Ban có nhiệm vụ đại diện, phản ánh ý kiến phụ huynh, phối hợp chăm sóc, giáo dục học sinh và kết nối với nhà trường. Ban không thuộc cơ cấu tổ chức, không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; không được vận động, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ dành cho nhà trường hay can thiệp vào hoạt động chuyên môn, điều hành.

Khi hoạt động của Ban đại diện được đặt trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch, thiết thực và tiết kiệm, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường cũng được định hướng rõ hơn. Mục tiêu không chỉ là hạn chế những khoản thu chưa phù hợp, mà còn tăng cường phối hợp bình đẳng, vì sự phát triển của học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Quy định mới giúp phân định rõ trách nhiệm của các bên, đồng thời nghiêm cấm việc gây bất lợi cho học sinh, phụ huynh vì tham gia hoặc không tham gia hỗ trợ ban.