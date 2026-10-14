Miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

Đêm qua và sáng sớm nay (14/10), Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ) và Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 3h ngày 14/10 có nơi trên 80mm như trạm Sông Trà (Đà Nẵng) 93mm, Giá Vực (Quảng Ngãi) 91mm, Hồ Cẩn Hậu (Gia Lai) 81mm.

Dự báo trong hôm nay, vùng mưa thu hẹp dần về phạm vi, chỉ còn tập trung tại Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo từ đêm nay, mưa giảm. Từ ngày mai (15/10), mưa chỉ còn rải rác. Sau đó khu vực này sẽ có nhiều ngày trời ít mưa, nắng nhẹ.

Đà Nẵng tiếp tục có mưa to trong hôm nay (14/10).

Tại khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng vẫn đang trong thời gian mưa nhiều. Dự báo sáng nay trời ít mưa, từ chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Khu vực miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nền nhiệt duy trì khá cao trong tháng 10 với nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Hình thái thời tiết trên dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc, đồng thời gây bất lợi cho việc khuếch tán chất gây ô nhiễm.

Lúc 6h sáng nay, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên tiếp tục ở ngưỡng kém – có hại cho sức khỏe nhóm nhạy cảm gồm người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, đêm không mưa, riêng Quảng Trị và Huế có thể xuất hiện mưa rào rải rác vào ban ngày. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở Thanh Hóa đến Huế trong 5-6 ngày tới, trước khi đón mưa lớn trở lại.