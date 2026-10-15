Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 ngày 29/7. Ảnh: Quang Vinh

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương. Giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả. Bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị…

Theo dự kiến chương trình, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề bao gồm:

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.