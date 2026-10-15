Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Tham dự lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Đại biểu các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ tư lệnh Quân khu 9, TP Cần Thơ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; thành lập tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thu thập thông tin; tổ chức hội thảo xác minh, kết luận, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Các đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố đã phối hợp và tổ chức quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu được giao; trước đó đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ và hôm nay tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Lê Minh Trí và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 9 và TP Cần Thơ thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm đối với tất cả các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn; tổ chức tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ để đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng với đồng chí, đồng đội; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN.