Thời tiết bất lợi tại miền Trung ảnh hưởng khai thác nhiều sân bay

Thống kê trong thời gian từ ngày 5 - 13/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với các hình thế thời tiết bất lợi, khu vực miền Trung ghi nhận mưa lớn kéo dài gây nhiều khó khăn cho hoạt động khai thác tại các cảng hàng không, sân bay; đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Mưa lớn kéo dài, thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại nhiều sân bay miền Trung.

Tổng lượng mưa tại các sân bay trong khu vực trong giai đoạn này có sự chênh lệch đáng kể.

Sân bay Phú Bài ghi nhận 472,4 mm; Đà Nẵng 540,6 mm; Chu Lai 749,4 mm; Phù Cát 112,6 mm; Cam Ranh 7,4 mm và Pleiku 40,4 mm.

Diễn biến thời tiết phức tạp, nhất là tình trạng mưa lớn và tầm nhìn suy giảm đã ảnh hưởng đến điều kiện tiếp cận, hạ cánh và công tác tổ chức điều hành tàu bay trong khu vực trách nhiệm.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng kiểm soát không lưu trong việc theo dõi, đánh giá liên tục tình hình khí tượng, duy trì giãn cách an toàn giữa các tàu bay và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Giai đoạn từ ngày 5 - 13/10, tổng sản lượng cất, hạ cánh tại khu vực miền Trung đạt 3.928 lần, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ghi nhận 2.247 lần.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, hoạt động khai thác phát sinh nhiều tình huống cần xử lý như các chuyến bay phải bay chờ, chuyển hướng đến sân bay dự bị và hủy tiếp cận do tầm nhìn không đáp ứng tiêu chuẩn khai thác.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Công ty Quản lý bay miền Trung đã chỉ đạo các cơ sở điều hành bay tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin khí tượng.

Phối hợp với Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng và Trung tâm Quản lý luồng không lưu để nắm bắt tình hình, đánh giá tác động và điều chỉnh phương án điều hành khi cần thiết.

Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ sở điều hành bay, đơn vị khí tượng và các đơn vị liên quan được chú trọng, bảo đảm thông tin được trao đổi kịp thời, phục vụ việc xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.