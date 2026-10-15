Thời tiết TP.HCM ngày 15/10: Sáng tạnh ráo, chiều mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 15/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo buổi sáng đến trưa, khu vực TP.HCM không mưa. Từ 13h-19h có mưa, lượng mưa phổ biến 3-40 mm, có nơi mưa đến 40-60 mm. Xác suất 70%.

Mực nước đỉnh triều còn ở mức cao trong 1-2 ngày nữa. Ảnh: Hoài Bảo.

Dự báo tình hình triều cường khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho hay mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM sẽ xuống nhanh những ngày tới.

Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức từ báo động 1 đến báo động 2, có khả năng duy trì đến hết ngày 15-16/10. Mực nước đỉnh triều còn ở mức cao trong 1-2 ngày nữa.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.